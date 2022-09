Thorova studna: Jedno z nejzáhadnějších míst na světě: Nikdo neví, co je na dně

Elena Velímská

Foto: Shutterstock.com

Tak trochu s nadsázkou se dá říct, že je Země kurátorkou největšího muzea naší planety. Spravuje výjimečná umělecká díla skvělé výtvarnice – Přírody. A ta kromě dokonalých plastik nabízí i pohyblivé obrazy. Jeden z nich se jmenuje Thorova studna a je na pomyslné výstavě v galerii zvané Cape Perpetua Scenic Area na pobřeží Oregonu.

Díra do oceánu

Zvláštní přírodní úkaz Thorova studna se nachází poblíž mysu Perpetua na oregonském pobřeží. Je to vlastně otvor ve skále. Badatelé se domnívají, že to byla původně čedičová jeskyně, kterou vyhloubily mořské vlny. Strop se propadl a vzniknul otvor. Obrovská díra o průměru zhruba tři metry je asi jen šest metrů hluboká. Přestože nabízí úchvatné pohledy, je zároveň velmi nebezpečná. Každého nerozumného odvážlivce může vcucnout do hlubin. Ač na svém kontě lidskou oběť nemá, nějakou tu kameru či foťák už pohltila. A proč Thorova? Dle severské mytologie díru do pobřeží vytvořil úderem svého kladiva bájný Thor.

Pohyblivé obrazy

Za odlivu je „bezedná díra“ či „odtok Pacifiku“, jak se Thorově studni také říká, poměrně klidná a jen si tak pobublává. V propadlině lze spatřit mořské hvězdice, mušle a mlže. Ve své parádě se ukáže až při přílivu. V tu chvíli se ocitne pod hladinou. Voda pak ve studni mizí a zdá, že odtéká do hlubin oceánu. Nejvhodnější doba k návštěvě je asi hodinu před přílivem, kdy je studna zdánlivě „prázdná“ a pak ji lze pozorovat, jak se plní. Když je moře rozbouřené, voda ve studni chrlí vodotrysky až šest metrů vysoko. Tříští se o skály a vlévá se zpět do studně. Zpěněná voda na skále zároveň vytváří neuvěřitelné obrazy.

Zdroj: Youtube

Ač nebezpečná, přesto láká

Pohled na Thorovu studni přirozeně návštěvníky láká. I přes nebezpečí fotografové i obyčejní milovníci přírody často riskují. Pro snímek a pohled zblízka se neváhají k ní přiblížit. Jak bouřlivé vlny, tak i zdánlivě mírné vlnky či vodotrysky nezřídka smetly přihlížejícího do moře. Došlo tu i k několika zraněním, kdy silné proudy a vlny srazily návštěvníky na skálu. Během milionů let bouřlivý Tichý oceán nejen zde, ale na jiných místech oregonského pobřeží vytvořil neuvěřitelná díla, ze kterých se tají dech.

Zdroje: www.iflscience.com, www.atlasobscura.com, www.yachatsoregon.org