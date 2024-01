Externí autor 2. 1. 2024 10:24 clock 2 minuty video

Vědci na dně rozpadajícího se ledovce na Antarktidě objevili obří ledovou jeskyni. Ta je sice na pohled krásná, výzkumníky ale vystrašila. Ukázala totiž, že ledovce tají podstatně rychleji, než vědci předpokládali.

Tým pracující pod záštitou NASA odhalil na dně ledovce Thwaites na Antarktidě obří dutinu, jejíž rozměry připomínají svou velikostí newyorský ostrov Manhattan. Tato 300 metrů hluboká jeskyně obsahuje zhruba 14 miliard tun ledu, u nějž hrozí, že brzy roztaje. A to představuje velký problém pro celý svět.

Vysoká rychlost tání

Vědecká studie poukazuje na nerovnoměrnou konzistenci ledu v dutině, což naznačuje nečekanou rychlost tání. K objevu přispěly satelity německého a italského původu, stejně jako radar z operace IceBridge, který je schopen proniknout silnými ledovými vrstvami. NASA také využívá výzkumná letadla ke sledování změn v polárním ledu.

Hlavní autor studie Pietro Milillo z Laboratoře tryskového pohonu NASA zdůrazňuje, že velikost dutiny pod ledovcem je klíčová pro pochopení jeho tání.

Hrozba zvýšení hladiny oceánů

Jeremie Mouginot, spoluautor studie z Université Grenoble Alpes, upozorňuje na to, že oceánská voda vyplňuje mezeru mezi ledovým šelfem a skalním podložím. Ledovec Thwaites, označovaný za „monstrózní“, má šířku 120 km a jeho postupné roztávání může v budoucnu zvýšit hladinu moří až o 0,6 metru. Pokud by se rozpad ledovce dotkl i sousedních ledovců, mohlo by to znamenat další zvýšení hladiny moří až o 2,44 metru, což by mělo obrovský dopad na přímořské státy po celém světě.

Musíme lépe pochopit proces tání

Studie také zmiňuje, že Thwaites od roku 1992 taje rychlostí 0,6 až 0,8 km ročně, což je považováno za extrémně vysokou rychlost. Eric Rignot, další ze spoluautorů studie, zdůrazňuje význam pochopení vlivu oteplování oceánů na tání ledovce pro odhad jeho dopadu na zvyšování hladiny moří v příštích desetiletích. Nezbytné je ale provést i další studie, které lidstvu pomohou lépe prozkoumat proces tání a případně zjistit, jak jej zastavit či alespoň zpomalit.

