Záhada: Hora v Tibetu je protkána stovkami kovových trubek starých 150 000 let

Baigong pipes - potrubí, které je záhadou.

Foto: Creative Commons, volné dílo, public domain

Tibet a kovové trubky? Zní to trochu divně, ne? I přesto se však na hoře Baigong, nazývané též tibetská Bílá hora, v čínské provincii Čching-chaj nachází obrovská záhada. Není to starobylá mimozemská laboratoř, ani záhadná pyramida. Ale je to celý potrubní systém, který je z neznámého materiálu. Navíc horu zdobí tři trojúhelníkové vchody – jeskyně na úpatí hory, které vedou právě ke stovkám zchátralých kovových trubek neznámého původu. O co jde?