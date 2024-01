Pradávné učení astrologie vznikalo na několika místech světa, a to v různou dobu. Zatímco u nás se používá klasický zvěrokruh, podle měsíce narození, v Tibetu astrology zajímá pouze jeho rok. Do jakého z tibetských znamení patříte právě vy a jaká karma vás čeká?

Astrologie je jednou z nejstarších filozofií, která v Tibetu stále existuje. Podle některých odhadů je stará více než 3 000 let. Nedávné studie odhalují daleko mystičtější názory a posunují ji ještě hlouběji do pradávné minulosti lidských dějin. Základem tibetské astrologie je buddhistické učení, které říká, že přicházíme na svět s karmou. Můžeme svůj život od základů změnit a zbavit se negativních vlivů. Mnichové v Tibetu vytvořili horoskop z dvanácti znamení, která se určují podle roku narození.

Potala Palace in summer, Lhasa, Tibet, Himalayan Asia

Zářivý drak (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Lidé narození v tomto roce jsou energičtí, stejně jako sám drak, který představuje tyto roky. Někteří zrozenci, ale neumí se svou energií efektivně nakládat. Zářiví draci neumí žít sami a potřebují kráčet životem se svou pravou polovičkou. Mají dobrodružnou povahu, a proto ostatní uvidí zřídka sedět na jednom místě. Ve společnosti jsou jako ryba ve vodě. Užije je na legraci, zábavu a příliš se nezatěžují starostmi. Bylo by dobré zapracovat na empatii, protože někdy to trochu přehání. Pravé přátele najdou mezi Buvoly a velký pozor by si měli dát na Ochránce ohně.

Kobra (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Kobry jsou velmi charismatické a přesvědčivé. Není jim cizí umění svádění. Ženy kobry jsou vášnivé a nemají problémy s milostnými avantýrami. Umí intrikovat a vynalézavě podvádět. Muži často pohrdají hlubšími city. Tito zrozenci jsou dobří řečníci, učitelé a životní rádci, kteří vždy spěchají na pomoc těm, kdo je potřebují. Znamení hada si musí dávat pozor na své temné stránky. Dobří přátelé se najdou ve zrozencích Horkého slunce a Zářivého draka. Ti budou Kobrám dobrými strážci, aby neudělaly nějakou hloupost.

Ochránce ohně (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Přátelští Ochránci ohně jsou věrní, spolehliví a pevní ve svých názorech. V krizových situacích si umí zachovat chladnou hlavu a odstup. Až příliš dobrosrdeční a obětaví jedinci by se měli naučit říkat ne, protože je občas druzí využívají. Tito zrozenci nejsou příliš technicky zdatní, ale o to víc kolem sebe šíří kreativitu a pozitivní energii. Neotevřou se úplně každému na potkání, ale když se tak stane, stojí to rozhodně za to. Hledat přátele by měli mezi Mnichy, a pozor si dejte na Zářivé draky.

Pramen vody (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Toto znamení šíří pozitivní energii a lásku. Podle tibetských mnichů jsou tito zrozenci posly dobrých zpráv. Lidé jim důvěřují a zároveň k nim mají respekt. Proto jsou také skvělými vůdci, vždy vědí, kudy se vydat. Bez lásky jsou ale jako vyschlé koryto řeky. Prameny vody nepotřebují ani tak přijímat, jako dávat druhým. Měly by více naslouchat své intuici. Dobré přátele by tito zrozenci nikdy nezradili a ty nejlepší najdou mezi Nefritovým sloupem. Obezřetní by měli být ke Koženému náramku.

Nefritový sloup (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Tito zrozenci jsou samotáři a vyhýbají se větším společenským akcím a srazům. Nejraději jsou v tiché přírodě mezi zvířaty. Mají raději klidné vztahy s vyrovnanými lidmi. Extroverti na ně dojem neudělají. Nefritové sloupy potřebují svou svobodu, jakmile na ně někdo tlačí, dají se na ústup. Když mají náladu, umí být společenští a zábavní. Jejich přehled a inteligence často až ostatní znejistí. Kvalitní přátelství najdou mezi Gongem a pozor by si měli dát na Buvola.

Kovový gong (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Věrný a štědrý Kovový gong myslí více na druhé než na svoje vlastní potřeby. Má rád spravedlnost a pořádek. Empatický zrozenec tohoto znamení nesnáší útlak, násilí a pro svého partnera obětuje téměř vše. Je citlivý na kritiku a miluje komplimenty. V práci jsou gongy samotáři, protože mají svůj vlastní systém, díky kterému jsou velice rychlí. Umí být i dobrými šéfy. Pevné přátelství vybudují s Nefritovým sloupem, naopak vyhýbat by se měli Jezerní želvě.

Jezerní želva (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Jemná želva nosí s oblibou růžové brýle. Chce mít vše krásné, milé a přátelské. Když se občas ze své naivity probudí, přepadne ji z toho všeho smutek. Sice mají tito zrozenci rádi pohodlí, ale nesnesou nudu. Želvy si potrpí na dochvilnost a dodržení dohod. Doslova nesnáší, když někdo chodí pozdě. Mají slabost pro eleganci dávných dob, protože jsou velcí romantici. Přátele by si měly nacházet mezi Ochránci ohně, pozor by si měly dát na Gong.

Kožený náramek (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Toto znamení jsou tak trochu podivíni, kteří nejsou vždy pochopeni svým okolím. Tito samotáři jsou často vědci, nebo umělci, kteří mají svůj vlastní svět. Vztahy příliš neřeší, protože je zdržují od jejich plánů. Přestože jsou introverti, touží po obdivu a uznání. Jen tak nikomu nedůvěřují, ani sami sobě. Proto nosí mnohdy masku světáků, ale ve skutečnosti je uvnitř malá dušička. Hledat přátele by měli mezi Horkým sluncem, opatrně se znamením Mnicha.

Černý buvol (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Buvoli preferují jednání na rovinu. Jejich silnou zbraní je intuice, stačí ji pouze poslouchat a nechat se jí vést. Toto silné znamení je tak trochu tvrdohlavé, stejně jako kolega Býk nebo Beran si stojí za svou pravdou. To je může dovést do problémů. Raději by si měli vyslechnout i jiné názory. Nejlepší přátele najdou tito zrozenci mezi Vzdušným drakem a obezřetní by měli naopak být ke Kobrám.

Nový měsíc (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Největší romantici tibetského horoskopu jsou něžní, citliví a vášniví. Ale dost často svou citlivost doplácí. Tito zrozenci jsou neuvěřitelně veselí a všem dávají spoustu pozitivní energie, až je to může štvát. Pokud se s někým rozejdou, dlouho léčí své zlomené srdce. Až příliš často nechávají důležitá rozhodnutí na druhých. Přátele potkají mezi Zářivým drakem, opatrně se záludným Nefritovým sloupem.

Horké slunce (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Síla, energie a velké výzvy, to je něco pro tyto zrozence, kteří jsou neústupní. Horké slunce jde odvážně bez zaváhání až do cíle. Vše totiž v životě bere jako výzvu a tu chce vždy překonat. Tito lidé jsou vítězi a samozřejmě nesnáší prohry. Jsou skvělí partneři a rodina je vždy na prvním místě. Toto znamení preferuje klid a pohodu, nesnáší konflikty. Neradi přiznávají slabost. Přátele najdou mezi Koženým náramkem, pozor na Ochránce ohně.

