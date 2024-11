Když se jí daří, dokáže vydělat téměř dva miliony korun za měsíc. Splnil se jí tak sen být nezávislou a dělat povolání, které ji nejen baví, ale také zajistí živobytí. To je Tiff z Wisconsinu. Převážně online prostitutka, jež si postavila svůj business na lechtivých videích se seniory.

Byly jí čtyři roky, když doma našla bezvládné tělo své maminky v kaluži krve. Jak se později ukázalo, zavraždil ji její bývalý přítel. O malou Tiff a jejího bratra se začal starat jejich otec. Nebyl na to ale připravený. Bydleli v autě a neustále se stěhovali za prací.

„Neměla jsem kamarády. Bylo to zbytečné, protože jsem věděla, že o ně stejně za pár měsíců přijdu, když půjdeme jinam,” svěřila se magazínu Newsweek. „Chyběla mi tak pozornost.”

Když jí bylo šestnáct, zůstala bydlet u tety ve Wisconsinu, kde potkala svého, dnes již bývalého manžela. Byla s ním sedmnáct let. „Stala jsem se maminkou na plný úvazek. Bylo to náročné. Měla jsem pocit, že neustále uklízím a dělám věci, které nechci,” postěžovala si.

Nakonec se nechala zaměstnat v jedné místní škole. Psal se rok 2020. „Pandemie vše stopla a já přišla o práci. Začala jsem se tak zajímat o marketing na sociálních sítích a nabídky značek na Instagramu. Brzy mi některé firmy poslali produkty zdarma, ale to nestačilo. Potřebovala jsem vydělat více peněz, abych se mohla konečně rozvést. Tehdy jsem narazila na OnlyFans.”

Moderní kurtizána

Aplikace ji hned zaujala. Vždy totiž toužila být slavnou, úspěšnou a finančně nezávislou. Dosáhnout tohoto snu vytvářením obsahu pro dospělé ji přišlo jako skvělý nápad. Okamžitě se tak zaregistrovala.

„Začala jsem focením bikin a spodního prádla. Po roce jsem se rozhodla začít zveřejňovat explicitní obsah a asi za dva a půl roku jsem svůj business postavila na mém vztahu se staršími muži, což se pro mě stalo zlomovým,” vypočítává. „Našla jsem totiž díru na trhu.”

Tiffany se netají tím, že je tak úspěšná, že za svými zákazníky cestuje po celých Spojených státech. Většině z nich ani nevadí, že se objevují na jejích sociálních sítích a lechtivých videích. „Starší demografická skupina je vstřícnější a laskavější, takže to mám snadné,” říká.

Seniory ale nevyhledává pouze kvůli svým podnikatelským záměrům. Starší muži ji opravdu přitahují. „Jsou nenároční, vyzrálí a ví, co chtějí. Jsou otevření dobrodružství, zábavě a je jim jedno, co dělám, když s nimi nejsem,” vysvětluje. Zároveň je přesvědčena, že jim pomáhá. „Oni to opravdu potřebují. Někteří neměli ženu v náruči od roku 1999. Jsem hrdá na to, že jim měním život,” říká.

Výdělečný business

Blondýnka s postavou přesýpacích hodin ale upozorňuje, že její práce není pouze zábava. Její den začíná v 8:00, kdy jí zazvoní budík. Obsah na sociální sítě připravuje až dvanáct hodin denně.

„Fanoušci si to možná neuvědomují, ale je to náročné. Jsem však vděčná za to, že žiju svůj sen, mám svobodu a dělám to, co považuji za správné,” svěřuje se Tiffany, která pravidelně vydělává kolem půl milionu korun týdně.

Odejít z průmyslu pro dospělé prý nemá v úmyslu ani, když bude starší. Být před kamerou ji prý baví. Navíc plánuje, že by se ráda zúčastnila nějaké reality show.

