Televizní hlasatelka Tina Pletánková patřila mezi nejkrásnější tváře obrazovek. Doby, kdy ovšem tato rosnička uváděla zprávy o počasí už dávno uplynuly a pozice televizních hlasatelů se ve velkém začaly rušit. Z obrazovek tak zmizela i tato krásná tvářička. Co dělá dnes?

Málokdo by této sličné blondýnce tipoval čtyřiapadesát let. Tolik svíček měla na dortu letos v lednu Tina Pletánková. Kdybyste ji ale potkali, vůbec by vás to nenapadlo. Pletánková zraje jako víno, a i po padesátce by mohla konkurovat svým o dvacet let mladším kolegyním. Zub času se na jejím vzhledu vůbec nepodepsal. Dost možná jí to sluší ještě více, než když byla mladá.

A co dělá půvabná plavovláska dnes? O svém soukromí příliš nemluví, ostatně zažila si své, když jednu dobu randila s Čestmírem Řandou mladším, proslulým výtržníkem a bývalým manželem Reginy Řandové. Pár spolu tvořili zhruba před čtyřmi lety a jejich vztah plnil titulní stránky novin. Pro Pletánkovou mohlo být už tehdy varováním, že Řanda měl za sebou nepěkné soudní tahanice právě s bývalou manželkou. Neplatil totiž alimenty, a tak se musel odebrat na veřejně prospěšné práce a dvakrát za to dokonce skončil ve vězení.

Lásce ovšem neporučíte, v tomto ohledu vám před obličejem může sto nejbližších lidí mávat červenou vlajkou a vy jste stejně jako na obláčku. Je to mocná čarodějka, která vám zamotá hlavu a váš vyvolený je ve vašich očích dokonalý jako Adonis. „Nejsme už žádní zajíci, ale jak se říká – láska kvete v každém věku. Myslím, že stálo za to si počkat,“ měla v roce 2015 bývalá rosnička zamilované brýle.

Řanda ji stalkoval, pak dostal infarkt

Jejich vztah trval zhruba dva roky, a poté od něj Pletánková odešla. Neví se proč, ale mnohé naznačuje, že ti dva si na obláčku zrovna nežili. Ať říkala Pletánková do médií, co chtěla. Později totiž vyplula na povrch informace, že na svého bývalého partnera snad podala i trestní oznámení za stalking. Tomu se Řanda, který byl ve Švédsku, doslova vysmál. „Stalking ze Švédska, kde už několik měsíců pracuju jako scénograf?! To se bude dost těžko prokazovat…,“ prohlásil na adresu své ex Řanda.

Někdejší rosnička uvedla, že jí její bývalý partner posílal ještě rok po rozchodu e-maily, které byl někdy nechutné a výhružné. Jak rychle jejich láska vzplanula, tak rychle také vyhasla. A to ještě pár měsíců před rozchodem dokonce uvažovali o svatbě. „No uvidíme, jestli spolu stihneme vstoupit před oltář dřív, než se svatby budou odehrávat v mešitách místo v kostelích,“ neodpustil si tehdy nevybraný vtip Řanda. Na veselku tedy skutečně nedošlo a stalking po jisté době také ustal. Řanda totiž dostal infarkt a nepřežil ho.

V té době měl už výtržník novou známost a jeho bezvládné tělo objevila dvanáctiletá dcera jeho tehdejší partnerky. Ačkoliv se ho přivolaní záchranáři pokoušeli oživovat celých dvacet minut, nebylo mu již pomoci.

Podstoupila náročnou operaci srdce

Řanda měl mít potíže i s bývalým manželem Pletánkové, kterým byl profesionální potápěč Zdeněk Holík, a s nímž má syna Andrého. Právě André byl předmětem sporu, který si chtěl s Řandou Holík vyříkat. Dle jeho názoru se totiž o jeho syna pod dobu, co byl s Pletánkovou, dostatečně nestaral.

Aby krásná rosnička neměla v životě málo starostí, přidaly se ještě zdravotní komplikace. Kvůli nim musela v roce 2017 podstoupit v Nemocnici Na Homolce náročnou operaci srdce. Jak sama prozradila pro Nedělní Blesk, před zákrokem strach neměla, protože si ji vzal na starost její dlouholetý kamarád Petr Neužil.

Někdejší televizní hlasatelka dnes moderuje už jen sporadicky, každopádně na obrazovce už ji nezastihnete. Naposledy se objevila v seriálu Krejzovi, ale o svém soukromí tato plavovlasá kráska mlčí. A jak vypadá dnes? Velmi jí to sluší!

