Jednou z televizních rosniček, jak se moderátorům počasí říká, byla na Primě sympatická Tina Pletánková. Z počasí ale musela odejít. S otcem jejího syna jí vztah nevydržel, vytrpěla si své po rozchodu s dalším partnerem. Nevyhnuly se jí ani zdravotní problémy. Nezatrpkla, úsměv na tváři jí zůstal.

Rosnička hudebnice

Tina Pletánková (*1970) je původně hudebnice. Od dětství hrála na klavír a akordeon. Na počátku 90. let se v Rakousku dva roky hrou na akordeon živila. Dnes si sedne ke klavíru pro zlepšení nálady, když se cítí smutná. I na harmoniku si zahraje jen pro radost. Jak upřímně přiznala, muzikou se uživit nedokázala.

Po návratu domů se musela poohlédnout po jiné práci. Získala takovou, která ji dodnes baví – moderování. Nejdříve téměř patnáct let hlásila divákům Primy, zda si mají vzít deštník nebo je zahřeje sluníčko. Jako nejoblíbenější moderátorka se stala Televizní rosničkou 2003. Zároveň uváděla i pořad Prima jízda. Poté, co se stanice o sedm let později z úsporných důvodů rozhodla změnit formát vysílání, a nahradit půvabné tváře svých rosniček meteorologickými mapami a infografikou, se z televize na nějaký čas vytratila.

close info Profimedia zoom_in Půvabná rosnička v roce 2009

Kam zmizela?

Když na jaře roku 2011 odešla, byla zhruba půl roku bez stále práce, i když příležitostně moderovala různé akce. Jak prozradila v jednom z rozhovorů, docela se jí to hodilo, protože syn André (*2004) chodil do první třídy, do toho přišly jeho úrazy a dohánění učiva. Oporou, a to i finanční, jí byl jeho otec a její partner, podnikatel a instruktor potápění Zdeněk Holík. Syn po ní zdědil hudební talent, ale víc mu od malička voněl benzín. Místo toho, aby brnkal na kytaru, zlákal ho motokros a motorky. Své mamince tak v době dospívání dělal starosti, protože se o něho neustále bála. V dlouholetém vztahu rodičů to začalo postupně skřípat, až dospěli k rozchodu.

close info Profimedia zoom_in Tina se synem André na vernisáži obrazů, 2011

Rosnička Tina zmizela ze známé televizní stanice, ale dál uváděla pořady ve dvou méně známých. Měly finanční problémy, zanikly a zaměstnance nechaly bez výplaty. Pět let po odchodu z Primy uváděla pořad Život je fajn na televizní stanici Mňam.

Pár starostí a radost

Prázdné místo po jejím boku zaplnil v té době Čestmír Řanda ml. I nad tímto zpočátku sluncem zalitým vztahem se zatáhly mraky a partneři se po dvou letech rozešli. Následovalo pro Tinu velmi zlé období vzájemného obviňování, z jeho strany vyhrožování, které vyústilo až v trestní oznámení. Na podzim roku 2017 k tomu navíc podstoupila operaci srdce kvůli arytmii, která ji trápila. Ta byla úspěšná. A jak se říká, Tina úplně ožila. Už krátce po operaci vyrazila na křest knihy bývalého zpěváka Aleše Ulma. Řanda si naštěstí našel jinou a dal jí pokoj.

close info Profimedia zoom_in Křest knihy Jana Bauera Karel IV. – Císař a král (vlevo), Tina a Slávek Boura, 2016

Dnes třiapadesátiletá usměvavá a nestárnoucí bývalá rosnička má knížky velmi ráda. Začala se proto účastnit veřejných čtení a společenských akcí, z nichž mnohé také uváděla. Zahrála si menší roli v seriálu Krejzovi. Má ráda vaření a přírodu, a také ráda pomáhá. Dle ní to není jen jakási fráze, přináší jí to pocit vnitřního uspokojení. Ke starým či zdravotně postiženým lidem a dětem má svůj zvláštní vztah. Někdy kolem pětadvaceti totiž žila dva roky s přítelem na vozíku. To, co ostatní můžou vidět jen zvenčí, ona zažila zevnitř.

Svůj soukromý život si po zkušenostech přísně chrání. A pokud se kdy objevila po boku nějakého muže, nic bližšího pro veřejnost nesdělila.

close info Profimedia zoom_in Tina Pletánková nestárne

