Pokrok je cítit všude kolem nás, ale na televizních obrazovkách jeden z těch více citelných byl, když z nich zmizeli hlasatelé a moderátoři. Ne tedy všichni, ale kde to nebylo nezbytně nutné, tam takzvaně padaly hlavy. Místo to stálo i velmi divácky oblíbenou rosničku Tinu Pletánkovou. Co dělá dnes?

Krásná rosnička letos v lednu oslavila již čtyřiapadesáté narozeniny. Nutno podotknout, že zub času se v její tváři otiskl jen minimálně. Spíš by se člověku chtělo říci, že vůbec. Bývalá moderátorská hvězda má i po padesátce šmrnc a stárne opravdu s grácií. O to více by jeden ocenil její půvab vůči tomu, čím vším si za svůj život prošla.

Tina Pletánková dnes už moderuje jen menší akce, na televizních obrazovkách ji nespatříte. Poté, co moderátory a hlasatele nahradila technologie, sice stále dělá to, co má nejvíce ráda a čemu se věnovala, nicméně ne už v takové míře, jako kdysi. Na veřejnosti se příliš neukazuje a své soukromí si bedlivě střeží. Má k tomu ostatně dost dobrý důvod.

Je to zhruba čtyři roky zpátky, kdy Pletánková plnila přední stránky novin a kolovaly její fotografie po internetu. Bývalá rosnička totiž nějakou dobu žila s producentem Čestmírem Řandou mladším a jejich vztah úplně nebyl jako na obláčku.

Vězení a veřejně prospěšné práce

Pro Pletánkovou přitom mohlo být varováním už fakt, že Řanda měl za sebou nevydařené manželství s Reginou Řandovou a mimo jiné se ukázalo, že byl ve vězení za neplacení alimentů na dítě, a to hned dvakrát. Poprvé v roce 2010, podruhé pak v roce 2015. K tomu ještě vyfasoval 300 hodin veřejně prospěšných prací.

Ani to ale nebylo pro Pletánkovou dostatečným vykřičníkem a varováním, Řandu dlouhou dobu hájila. „Nejsme už žádní zajíci, ale jak se říká – láska kvete v každém věku. Myslím, že stálo za to si počkat,“ vykládala ještě vesele v roce 2015 v rozhovoru pro deník Aha! Pletánková.

Řanda s ní byl na stejné vlně a svatbu skutečně tehdy nevyvraceli. Trochu nemístně si i na toto konto zažertoval. „No uvidíme, jestli spolu stihneme vstoupit před oltář dřív, než se svatby budou odehrávat v mešitách místo v kostelích,“ řekl tehdy.

Nakonec to byla Pletánková, kdo jejich vztah ukončil. Řanda se s tím očividně ale srovnat nechtěl, o čemž vypovídá to, že údajně bývalou rosničku stalkoval. Ta posléze svého ex dokonce udala na policii. „Představte si, že se s někým rozejdete, nemáte vůbec nic společného, a přesto vám druhá strana pak další rok posílá neustále e-maily, mnohdy dost nechutné a výhružné,“ uvedla Pletánková v roce 2018, tedy o tři roky později poté, co hrdličky uvažovaly o sňatku.

Operace srdce a smrt

Reakce od Řandy na sebe nenechala dlouho čekat. „Stalking ze Švédska, kde už několik měsíců pracuju jako scénograf?! To se bude dost těžko prokazovat…,“ obhajoval se Řanda, aniž by tušil, že jeho život se pomalu chýlí ke konci. V roce 2020 ho policie nalezla mrtvého v Liberci. Tělo objevila dvanáctiletá dcera Řandovy tehdejší přítelkyně v jejím bytě. Ačkoliv přivolaní záchranáři prováděli 25 minut oživovací práce, nebylo mu už pomoci.

Nebylo to jediné, co krásnou Tinu v životě trápilo. K problémům ve vztazích se přidaly i problémy zdravotní. V roce 2017 kvůli tomu podstoupila náročnou operaci srdce. Před zákrokem samotným prý strach neměla, pod kudlu si ji totiž vzal její dlouholetý kamarád Petr Neužil, který byl v té době primářem kardiologického odělení Nemocnice Na Homolce. „Cítím se báječně,“ řekla tehdy bývalá rosnička pro Nedělní Blesk.

Kromě životních strastí má ale i jednu velkou životní radost. Je jí syn André, kterého má ze vztahu ještě před Řandou, s profesionálním potápěčem Zdeňkem Holíkem.

