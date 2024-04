V pohádce Kouzelný měšec hrála krásná princezna jménem Blanka. Nebyla to česká herečka, ale Němka Tina Ruland. Svým výkonem i krásou si ale získala srdce českých diváků, Vzpomínáte si na ni? Podívejme se, co dělá dnes.

Tina Ruland je známá německá herečka a bývalá modelka, která se proslavila nejen v rodném Německu, ale i v České republice. Navíc letos v říjnu oslaví své 58. narozeniny.

I proto stojí za to se podívat, jak se vyvíjel její život a kariéra od momentů této pohádky a doby, kdy zdobila titulní strany magazínů, až po současnost.

Od modelingu k filmu

Tina Ruland je příkladem toho, jak se může měnit kariéra ve světě showbusinessu. Podařilo se jí totiž v mládí, i díky její kráse, poměrně dost rozčeřit vody médií, a to ještě předtím, než se stala herečkou.

Poté si zahrála v několika filmech a seriálech, aby nakonec vše vyměnila za spokojený a poklidný rodinný život.

Tina se narodila 9. října 1966 v Kolíně nad Rýnem, tedy v tehdejším Západním Německu. A svou modelingovou kariéru odstartovala přímo raketově. Hned se totiž v roce 1988 stala Playmate měsíce a následně se objevila i na obálkách prestižního magazínu Playboy.

Tento krok jí otevřel dveře do světa showbusinessu, ačkoliv se od těchto fotografií později distancovala a později zakázala jakákoli jejich zveřejňování v médiích.

Je fakt, že jako princezna si vedla také dobře, a rozhodně to byl méně kontroverzní počin. Tak cudná, jako její princezny, ale jistě nebyla… Navíc se na obálce objevila opakovaně, ale o tom dále.

Princezna na filmovém plátně

Tinina herecká kariéra zahrnuje řadu rolí v německých filmech a televizních seriálech, ale ty český divák většinou nezná.

V České republice je Tina známá především díky pohádkám. A nebyl to jen Kouzelný měšec režiséra Václava Vorlíčka. Zahrála si totiž i v jedné z adaptací klasické pohádky Pták Ohnivák. V obou ztvárnila díky svému vzhledu velni krásnou princeznu, v „měšci“ princeznu Blanku a v Ptáku Ohnivákovi princeznu Elenu. Roli princezny Blanky dostala proto, že celý film byl natočen v německé koprodukci. Režiséra ihned zaujala její krása, i když její herecký výkon tak pozitivně hodnocen nebyl.

Podívejte se, jakým vývojem prošli herci této pohádky:

Zdroj: Youtube

Obě tyto role jí zapsaly do povědomí české veřejnosti a staly se součástí naší kultury. Navíc si zahrála i v komedii Kalhoty v pozoru a milovnice červené knihovny ji mohou znát i z četných filmů Rosamunde Pilcherové.

Přesuny v kariéře

Tina se neomezovala jen na herectví. Kromě filmu a televizi je zapojena i do celé řady dalších projektů. V roce 2018 se objevila i v pořadu Let’s Dance, tedy naše Když hvězdy tančí.

Možná vás to překvapí, ale přestože se od nafocených obálek časopisu pro pány tvrdošíjně distancovala, pár dní před jejími 47. narozeninami se v témže časopise objevila již potřetí. Předtím to bylo i v roce 2005. Názor tedy zřejmě změnila. Ale nutno uznat, že skutečně vypadá pořád krásně a má co ukázat.

Podívejte se na ni dnes:

Očividně se tedy za své vnady nestydí… Na více fotek se podívejte v naší galerii.

Osobní život a rodina

Ve svém osobním životě se Tina věnuje rodině, s podnikatelem Alainem Rahmounem má dnes devatenáctiletého syna Jahvise a dalšího syna, třináctiletého Vidala. Její soukromý života zůstává relativně mimo zájem veřejnosti, přestože na Instagramu má přes 78 tisíc sledujících.

Jak dnes ale vypadá a co dělá? V posledních letech se objevila v několika televizních projektech, zejména právě červené knihovny anebo německých nekonečných seriálech.

Přestože ze světa glamour fotomodelingu je již dávno pryč, její krása je v mnohém ohromující. S věkem si udržuje grácii a eleganci.

