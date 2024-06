Kdo nezažil nekonečné pískání v uchu, pravděpodobně nikdy nemůže pochopit, jak nepříjemným zdravotním problémem tinnitus je. Nepříjemný pískavý zvuk vás provází úplně všude a nedovolí vám se soustředit ani si odpočinout.

Odborníci o tinnitu stále nemají příliš mnoho informací. Časem se většinou zhoršuje. Vše začíná hučením, které vás ruší třeba u čtení knížky, postupem času se pískání v uchu zesiluje a ruší pacienta v běžném životě.

24 hodin denně tak neustále člověk slyší zvuk, který se nedá nijak vypnout. Tato diagnóza ovlivňuje i psychiku, protože je tento stav doslova k zbláznění, jak říkají často pacienti. Existuje vůbec nějaké úleva?

Nemoc géniů?

Toto velmi nepříjemné onemocnění postihuje asi 15 % populace. Pípání a bzučení v uších trápilo už Ludwiga van Beethovena nebo Bedřicha Smetanu. Slavný český hudební skladatel byl v rukou nejlepších tehdejších lékařů, ale přesto časem definitivně přišel o sluch.

Původem tohoto onemocnění je hlučné prostředí. Možná to byly právě příliš hlasité koncerty, co způsobilo tinnitus i takovým světovým hvězdám, jako je Bono Vox, Phil Collins nebo Barbara Streisand.

Riskantní je dlouhodobé poslouchání hlasité hudby ve sluchátkách, hlučné pracovní prostředí nebo střílení ze zbraně u ucha. Následky mohou být dočasné i trvalé. Nemoc zhoršuje věkem, stresem a životním stylem.

Nepodceňujte zánět ucha

Na počátku všeho může být i běžný zánět ucha. Za vznikem onemocnění může stát ušní otoskleróza, při které ztvrdnou kůstky v uchu. Vyloučena není ani ateroskleróza, kolísání krevního tlaku nebo nedostatek serotininu.

Léčba tinnitu

Neexistuje univerzální léčba pro všechny. Obvykle se nasazují kortikosteroidy a vitaminy, ale pozoruhodné výsledky vykazují kyslíkové infuze a barokomora, ve které dochází k prokrvení ucha.

Naděje z přírody

Alternativní léčba získává s postupem let na oblibě, a jinak tomu není ani v léčení tohoto onemocnění. V této souvislosti se mluví o rozmarýnu lékařském, šípku, zázvoru, gingo bilobě, majoránce a bobovém listu.

Rozmarýn lékařský

Pravidelné užívání tinktury, čaje nebo kapslí zlepšuje celkový stav nemoci. Působí zejména proti závratím, nevolnostem a poruchám sluchu.

Šípek

Šípek snižuje zánět a infekci. Naše babičky ho doporučují pít jako čaj.

Zázvor

Aromatický a chuťově výrazný zázvor má také protizánětlivé účinky.

Šalvěj

Nahořklá bylinka potlačuje zánět i infekci, uklidňuje stres a napětí.

Gingo biloba

Gingo biloba prokrvuje nejen mozek, ale i uši. Tím podporuje léčbu.

Majoránka

Oblíbené koření má protizánětlivé a harmonizující účinky, navíc snižuje tlak v uchu.

Chmel

Chmelový extrakt údajně eliminuje hučení a pískání v uších.

Bobkový list

Neznámým, ale za to účinným receptem, je napářka z bobkového listu. Zalijte několik sušených listů cca půl litrem vody, vařte 10 minut, a následně nechte louhovat. Musíte se nastavit nad hrnec, aby na vás šla pára. Vytvořte si z papíru kornout a pomocí něj si nasměrujte páru do ucha. Procedura by měla trvat přibližně 15 minut.

