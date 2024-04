close info By Kevin Gill from Nashua, NH, United States - The Saturnian System, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45862768

Lenka Bělská 24. 4. 2024

„Jsme ve vesmíru sami?” Na tuto otázku se vědci snaží odpovědět již několik desítek let. Hledají tak oběžnice, které by byly podobné Zemi a mohly by hostit život. Jedním z hlavních kandidátů je Saturnův měsíc Titan. Jako jediný ve sluneční soustavě se totiž pyšní atmosférou a systémem oceánů a řek.

Titan je největší souputník Saturnu a druhý největší měsíc v naší galaxii. Byl objeven v roce 1655 holandským astronomem Christiaanem Huygensem. Podrobnosti o jeho struktuře však byly poodhaleny až v roce 2004 pomocí sondy Cassini. Zjištěná data odborníkům vyrazila dech. Jeho povrch byl nápadně podobný tomu, po němž se procházíme my. I přestože na planetě panují hluboké mrazy dosahující -179 stupňů Celsia, ukázalo se, že je tvarován proudícím metanem a ethanem, vyřezávající říční kanály. close Magazín Jaká byla skutečná slova Neila Armstronga, když vkročil na Měsíc? Cenzura je zatajila kvůli nemravnosti gallery 7 video „Žádný jiný svět, kromě Země, nemá tak aktivní kapaliny,” vysvětluje chemik z Chalmers University of Technology ve Švédsku Martin Rahm. Ty navíc cirkulují v koloběhu, jehož součástí je také hustá atmosféra. Tu z 95 % tvoří dusík a z 5 % metan s malým množstvím dalších sloučenin bohatých na uhlík. Díky tomu, že je tento plynný obal štěpen ultrafialovým zářením, kousky molekul tvoří různé organické sloučeniny, včetně prvků důležitých pro život. Život na Titanu O rok později sonda Huygens Evropské kosmické agentury odhalila, že přibližně 55 až 80 kilometrů pod zmrzlou zemí by se mohl nacházet rozsáhlý oceán tvořený vodou. Zdroj: Youtube Vědci tedy s nadšením navrhli, že na Titanu by se tedy mohly objevovat jak organismy, podobné těm, které obývají naše hluboké moře, tak živočichové, libující si v uhlovodíkové kapalině na povrchu. „Stačilo by, aby jejich těla tvořily takové buněčné membrány, jež by byly schopné fungovat v metanu,” navrhli v roce 2015 výzkumníci z Cornell University of Technology a pomocí kvantově mechanických výpočtů prokázali, že vhodným materiálem by byl akrylonitril. close Magazín Vědec popsal, jak by vypadal život na jiných planetách. Zcela jinak, než ve sci-fi filmech video „Problémem ale bylo, že se jeho molekuly uspořádaly do tuhého krystalu,” říká odborný asistent na katedře chemie a chemického inženýrství. Nový výzkum Minulý rok se tak badatelé zaměřili na další možnost, jak by na Titan mohl dostat život, jenž by odolal i jeho extrémním podmínkám. „Víme, že po dopadu komet se vytváří kaluž vody naplněná organickými molekulami. Pokud by se dostaly dostatečně hluboko, mohly by tzv. zahnízdit v podpovrchovém oceánu,” vysvětluje Catherine Neish z Western University v Ontariu v Kanadě. Zdroj: Youtube Počítačové simulace ale ukázaly, že i v tom nejoptimističtější scénáři by jejich počet byl tak malý, že by bylo obtížné, aby byl v průběhu času zrozen život. „Titan asi není tak prosperující, jak jsme si mysleli,” krčí rameny vědkyně. Se svým týmem se ale nevzdává. „Klíčové pro celý výzkum budou vzorky, které by měla v roce 2034 získat sonda Dragonfly vybavená přístroji pro studium chemického složení planety,” doplňuje. Zdroje: www.science.nasa.gov, www.spacedaily.com, www.en.wikipedia.org, www.space.com

