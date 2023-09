Vědci objevili u Saturnu novou "Zemi". Má atmosféru a pravděpodobně je na ní i život

Lenka Bělská 14. 9. 2023

Je jediným měsícem, který má atmosféru a jediným objektem ve známém vesmíru, na jehož povrchu byla potvrzena přítomnost stálých kapalných struktur. To je Titan. Znamená to, že by na něm mohl být život?

