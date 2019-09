Mohl Jack z Titanicu přežít: DiCaprio a Cameron se vyjádřili o klíčových dveřích

Pamatujete si scénu z kultovního filmu Titanic, těsně po potopení lodi, kdy Rose a Jack doplavou ke dveřím a Rose si na ně lehne a Jack zůstane v ledovém oceánu, protože by se k Rose nevešel? Nespočet zdrojů dokázalo, že by se Jack na dveře vešel, a dokonce v různých pozicích. Jeho smrt fanoušci nepřekousli a dlouhých dvaadvacet let se dožadovali odpovědí přímo od tvůrcu a herců. A Leonardo DiCaprio konečně promluvil.

Film Titanic, uvedený do kin v roce 1997, byl dlouhá léta nejvýdělečnějším filmem v historii. Režisér James Cameron, pod jehož jméno spadají i kultovní filmy jako Terminátor, Vetřelci nebo Avatar, nikdy netušil, jaký blockbuster vytvořil. Jak prozradili herci z natáčení, byl to obrovský pedant a trýznitel herců a jeho krutost se vyplatila. Lenardo DiCaprio a Kane Winslet si Titanicem udělali jméno, film vyhrál neuvěřitelných 11 Oscarů a v žebříčku oblíbenosti dosáhl nejvyššího stupínku. Z příčky nejvýdělečnějšího filmu ho po 12 letech vystrnadil Cameronův Avatar a posléze i nový Avengeři. Scéna z ledové vody, těsně předtím, než Jack tragicky zemře, štve fanoušky doteď. V novém rozhovoru k filmu Tenkrát v Hollywoodu, kde si zahrál i DiCaprio, se jeho herečtí kolegové Brad Pitt a Margot Robbie dožadují pravdy: vešel by se k Rose, nebo ne?

Tenkrát na Titanicu

Tenkrát v Hollywoodu, nový film Quentina Tarantina je čerstvě v kinech. Hlavní herecké trio Margot Robbie, Brad Pitt a Leonardo DiCaprio byli vyzpovídáni, než se karty zcela obrátily a téma se přehouplo k jinému filmu, kde DiCaprio debutoval.



Zvědavci a fanoušci filmu Robbie a Pitt se z DiCapria snažili vydolovat jeho názor - dokázal by se Jack vtěsnat na dveře k Rose, aby se vyhnul kruté smrti, nebo to bylo podle něj nemožné? Zcela zaskočený DiCaprio netušil, jak odpovědět, tlak ze strany jeho přátel byl však příliš silný.

DiCaprio se bojí odpovědět

,,Ach můj bože. Jako malá jsem si při té scéně málem vybrečela oči," komentuje otázku Margot Robbie, která v nadcházejícím filmu ztvárnila herečku Sharon Tate. DiCaprio jí obratem a s úsměvem na tváři odpověděl: ,,Bez komentáře."



Robbie se ale nenechala odbýt. Titanic byl jejím nejoblíbenějším filmem a stejně jako miliony fanoušků po celém světě si přála, aby Jack přežil. ,,Tohle je ta největší kontroverze v dějinách moderní kinematografie," utrhla se na něj, načež DiCaprio vtipně dodá: ,,Největší kontroverze VŮBEC." Přímé odpovědi se stále vyhýbá, Robbie ani Pitt to s ním ještě nevzdávají.

Brad Pitt a Margot Robbie na něj pořádně tlačí

,,Mohl ses tam… mohl ses tam k ní vmáčknout? Dokázal bys to, vid?" utahuje si Pitt ze svého kamaráda.



,,Bez komentáře," zopakuje DiCaprio svou odpověď.



,,Nezmínil ses o tom během natáčení?" navazuje Robbie. ,,Neporadil jsi jim, ať ty dveře o fous zmenší?"



,,Jak už jsem řekl, bez komentáře," reaguje DiCaprio s úsměvem.

Názor režiséra filmu



Přestože se DiCaprio z nějakého záhadného důvodu neodhodlal a nesdělil svůj názor, režisér Titanicu James Cameron to udělal za něj. V BBC pořadu Movies That Made Me se bavili o jeho megahitu a samozřejmě se diskuze stočila na kauzu s dveřmi. James řekl: ,,Nikdy jsem to neviděl jako debatu, je to pitomost."



,,Pojďme se vrátit k Romeu a Julii. Mohl být Romeo chytřejší a nevypít jed? Ano. Mohl se rozhodnout nevzít s sebou svou maličkou dýku, kterou se Julie nakonec zabila? Ano. Říká se tomu psaní."

Takže jsme se o kontroverzi s dveřmi nic oficiálního nedozvěděli. Tématu se dokonce věnoval slavný pořad Bořitelé mýtů, jehož výsledek přikládáme v další kapitole spolu s ještě jedním důkazovým materiálem, že by se Jack na dveře nejen vešel, ale mohl si s Rose zahrát i karty.

Jack by se na dveře vešel v téměř jakékoliv pozici!