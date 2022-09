Na Youtube se objevily nové úžasné záběry Titaniku. Nevídané video je hitem

Tereza Malá

Neexistuje zřejmě slavnější vrak, kolem něhož by bylo tolik rušno. Titanic a osudy lidí v něm se staly předlohou mnoha literárních a filmových zpracování. A zřejmě nejsme u konce. Díky novým objevům může tato loď znovu ožít. Letošní expedice k nejslavnějšímu vraku na světě pořídila vůbec první video Titaniku v rozlišení 8K.

Na minutovou ochutnávku se podívejte na tomto videu:

Zdroj: Youtube

A představte si, že byste podobnou věc mohli zažít i vy. Expedice Titanic 2023 se totiž chystá.

Výlet na Titanic

Vrak Titanicu byl objeven v roce 1985 a od té doby si jeho trosky přímo prohlédlo ani ne 250 vyvolených. Ti se mohli stát očitými svědky dějiště tragédie a spatřit ničivé působení času, tlaku, slané vody a mikrobů, které rozežírají ocelový trup. Tělo této nejluxusnější lodi své doby je nyní v hlubinách poseto tisícem rezavých skvrn, které jsou důkazem rychlého rozkladu. A právě proto je Expedice Titanic 2023 možná jednou z posledních šancí místo navštívit. Všechny expedice jsou vedeny s velkou úctou k těm, kteří přišli o život při tragickém potopení Titaniku.

V rámci Expedice Titanic budou organizovány osmidenní mise. Během cesty k vraku se každý tým šesti specialistů mise účastní orientačního programu na lodi a školení v různých provozních rolích. Specialisté mise se setkají s vědci a odborníky na Titanic, kteří budou denně přednášet o historii a současném stavu vraku, mořském životě na vraku a cílech nadcházejících ponorů. Na každé misi bude provedeno celkem až pět ponorů k vraku.

Staňte se součástí historie

K již třetí expedici dojde už na jaře příštího roku a vzhledem k obrovskému rozsahu vraku a pole trosek budou mise pokračovat i v příštích několika letech. Cílem je vrak a pole trosek plně zdokumentovat. Experti tak budou shromažďovat snímky a videozáznamy a získat tak údaje při laserovém a sonarovém skenování, aby mohli později posoudit současný stav vraku.

Vrak a části pole trosek budou zkoumány pomocí nejmodernější technologie vícepaprskového sonaru, laserového skenování a fotogrammetrie. Zapojeny budou také hlubokomořské kamery s vysokým rozlišením 4K a 3D sonarové skenery, aby se posunula vědecká poznání o RMS Titanic a rychlosti jeho destrukce. A v neposlední řadě bude zkoumán i mořský život na vraku, aby bylo možné posoudit změny v biotopu a místě námořního dědictví.

Kdo jsou členové mise?

V týmu expedice jsou odborníci na potápění pod vodou, historici Titaniku a vědci, s nimiž byste mohli pracovat bok po boku. Na Titanic se již podíval například Paul-Henry (PH) Nargeolet, uznávaný odborník na Titanic, který vedl šest expedic na místo vraku a přednášel na mnoha výstavách o Titaniku po celém světě.

Na další video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Rory Golden je veterán a odborník na potápění s Titanikem, který má 44 let zkušeností s potápěním po celém světě. Doktorka Bridget Buxtonová, docentka historie a archeologie, anebo doktor Scott Parazynski, lékař, astronaut a výkonný ředitel v oblasti technologií, který byl nedávno uveden do Síně slávy amerických astronautů. V neposlední řadě se expedice zúčastní i David Concannon, který má za sebou více než 25 let vedení průzkumných prací, včetně šesti expedic na Titanic, projektu hledání a obnovy Apolla F-1, dvou expedic na Mount Everest a expedic na HMHS Britannic a německou bitevní loď Bismarck.

Pokud se tedy chcete stát součástí této jedinečné expedice, máte šanci.

