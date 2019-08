Kultovní Titanic: Jak se filmoví Jack a Rose lišili od těch reálných?

Z historie víme, že lovestory z filmového Titanicu proběhla ve skutečnosti jinak než na plátnech kin. Jack Dawson cestoval na lodi jako pracovník, Rose byla opravdu slečna z vyšších vrstev, ti dva se ovšem ve skutečnosti nikdy nesetkali. Nicméně zbytek je opravdový a my vám dnes ukážeme reálné fotky lodi i některých pasažérů, které z filmu znáte. Najdete je v galerii.

Luxusní „zázrak“ a svého času největší klenot loďařského průmyslu patřil společnosti White Star Line. Ve své době byl největším parníkem na světě určeným pro přepravu osob. Tenhle gigant byl dlouhý 269 metrů. Než došlo k jeho potopení, plánovalo se, že bude sloužit jako pravidelná linka mezi Evropou a Severní Amerikou. Kapacita Titanicu počítala s 3500 pasažéry, 900 členy posádky a ostatního palubního personálu.

Obří loď byla považována za zázrak moderní technologie a nikoho ani ve snu nenapadlo, že by se takový kolos mohl potopit.

Co se stalo?

Vše dokonce dlouho nasvědčovalo tomu, že loď do svého cíle dorazí v rekordním čase.

Právě touha dorazit do přístavu co nejdříve se ale nakonec stala většině posádky a pasažérů osudnou.

V průběhu riskantní cesty totiž i přes varování z jiného parníku členové posákdy přehlédli ledovec, se kterým se loď srazila. Stalo se to 14. dubna 1912. Díra na boku lodi způsobila, že po necelých třech hodinách klesl celý kolos na dno Atlantiku. Za nehodu zaplatilo životem zhruba 1500 osob z řad pasažérů i palubního personálu.

Ztráty mohly být mnohem menší, kdyby společnost White Star Line nepodcenila bezpečnostní opatření. Na palubě chyběly záchranné čluny a posádka nebyla dostatečně proškolena, jak se má chovat v případě havárie.

Filmový hit dobil svět. Dočkáme se pokračování?

O slavné nehodě nakonec vznikl i už zmiňovaný film, jehož natáčení se chopil James Cameron. Ve své době byl nejúspěšnějším filmovým dramatem světa a dodnes patří k filmům, které v kinech utržily vůbec nejvíc peněz na vstupném. Právě díky tomuto snímku se kariéra Leonarda DiCapria, tehdy ještě nepříliš známého herce, rychle katapultovala do hvězdných výšin.

Hvězdou se díky své roli stala i Kate Winslet.

Fascinace slavnou lodí se režisér filmu James Cameron nezbavil dodnes. Po filmu ještě o vraku Titanicu natočil dokument. Vytoužené pokračování slavného kinohitu ale dodnes odmátá. Momentálně se místo toho snaží zachránit sbírků artefaktů z potopené lodi, které jsou na prodej. Bojí se totiž, že kdyby cenné předměty skončily v rukou soukromého sběratele, už by je nikdy nikdo neviděl.

"Pokud se ta sbírka dostane do soukromých rukou, zmizí z veřejnosti. Roztříští se a už se ji nikdy nepovede sestavit," říká režisér.

Nezbývá než doufat, že na jeho slova nakonec nedojde. Byla by to škoda. Loď totiž byla doslova napumpovaná luxusem, takže by potopené relikvie měl pokud možno vidět každý.

A že opravdu pohled na klenoty tehdejší doby stojí za to, si můžete připomenout v našem videu.