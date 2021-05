Titanic: Pozoruhodný příběh přeživších, o kterém se nemluví

Titanic v southamptonském doku

Tento konkrétní příběh, o kterém se nemluví, jakoby krásně zapadá do problémů, jimž svět čelí stále ještě 109 let poté, co světově proslulý nešťastník Titanic ztroskotal. Pět dní cesty po moři a necelé 3 hodiny hrůzy na potápějícím se zaoceánském parníku obřích rozměrů, zanechaly stovky truchlících rodin.

Mohlo by se zdát, že příběh Titanicu musí být už vyčerpané téma, ale to není tak úplně pravda.

Šestka

V letošním roce měl premiéru stominutový dokumentární film Arthura Jonese The Six: The Untold Story of RMS Titanic's Chinese Passengers (Šestka: Neznámý příběh čínských pasažérů RMS Titanicu).

Že ten příběh neznáte?! Není se čemu divit, tehdejší media o Číňanech na Titanicu informovala jen minimálně, a když, tak nešetřila fantazií a nebohé přeživší popsala jako zbabělce, kteří se převlékli do ženských šatů, nebo chamraď schovávající se pod sedadla člunů, jen aby si zajistili místa a z potápějící se lodi uprchli.

Obě tvrzení se nezakládají na pravdě a jsou smutným dokladem rasismu a proti imigrační rétoriky v tehdejších médiích. V porovnání s Evropany, kteří cestovali do Nového Světa často bez dokladů a pod falešnými jmény, je vyhoštění šestice Číňanů jen několik týdnů po katastrofě smutným zakončením.

Jako by toho nebylo málo

Jejich jména byla Lee Bing, Fang Lang, Čang Čip, Ah Lam, Čung Fů a Ling Hý. Muže, kteří byli námořníky cestujícími za prací do Karibiku, odeslali na Kubu. Odtud se vydali zpět do Británie, kde pět z nich společně pracovalo až do roku 1920. Šestý z nich Čang Čip trpěl po událostech na Titatnicu zhoršeným zdravotním stavem, jemuž podlehl dva roky po katastrofě, když onemocněl těžkou pneumonií.



Ani v Británii čínským námořníkům nakonec nepřálo štěstí. I když se zde někteří oženili a měli rodiny, dopady protiimigračních nařízení je tehdy bez varování od jejich milovaných odloučily bez možnosti jakkoli se bránit, nebo odjet společně. Podle slov historika, jenž na dokumentu spolupracoval: „Byli naprosto bezmocní, na jejich odchodu z Británie nebylo nic, co by mohli změnit.”

Ani syn nic netušil

Po vynuceném odchodu se rozjeli do celého světa. Začali znova. V Hong Kongu, Kanadě, Indii. A konečně po létech dřiny na moři mezi Británií and Hong Kongem Fang Lang získal americké občanství, a tak se mohl usadit v zemi, která ho dříve nepřijala. Založil rodinu ve Wiskonsinu a zde se mu také narodil syn Tom.

Dokumentaristům se podařilo překvapeného Toma vypátrat. A proč se tolik podivoval? Jeho otec o Titanicu nikdy nemluvil. Nikdy se nezmínil ani synovi ani manželce, že on i jeho přátelé byli osudové noci na Titanicu. A patrně nemluvil ani o dalším vývoji a čím vším si později prošli. Jeho otce, stejně jako ostatní ze šestky, trápilo trauma a stigma i historky, které o nich po léta kolovaly.

