Titanic a cestování v čase: Nová teorie o Jackovi, která mění úplně všechno

Kultovní film Titanic, kteří většina populace viděla minimálně jednou, ale větší část spíše stokrát, vstoupil nesmazatelně do dějin kinematografie. Režisér James Cameron natočil romantický film vycházející z jedné z největších námořních katastrof. Film byl uveden do kin v roce 1997 a dodnes stejně populární jako po premiéře. Epos katastrofy Titanicu byl kasovním trhákem po dobu 15 týdnů a odstartoval hvězdnou kariéru Kate Winslet a Leonarda DiCapria.

Děj filmu není třeba opakovat, tak tedy jen v kostce: Film je založen na skutečné havárii zaoceánské lodi v roce 1912, ale celá tragédie je zachycena na osudu Jacka Dawsona (DiCaprio), chudého mladého muže, který vyhrál lístek na Titanic v hazardních hrách. Při plavbě lodi z anglického Southamptonu do New York City potká Jack na lodi Rose DeWitt Bukater (Winslet), bohatou mladou ženu, která se cítí uvězněná ve svém životním stylu a nuceném zasnoubení se starším mužem. Rychlou, ale vášnivou romanci ukončí srážka Titanicu s ledovcem a potopení lodi.

Film vyvolal po své premiéře i v průběhu dalších let mnoho diskusí, včetně rozsáhlých debat o kontroverzním konci. Není to však jediná teorie fanoušků, která se rozběhla za posledních 24 let. Jedna myšlenka dává filmu obzvláště fascinující perspektivu.

Mohl Jack cestovat časem?

Populární teorie fanoušků, která hovoří o možnosti Jacka coby cestovatele časem, se stala docela populární. Zdroj teorie pochází od uživatele Facebooku jménem Matt, který byl sdílen na Redditu.

Na začátku filmu zjistíme, že Jack ve své době nemá žádné peníze, což ho vede k hazardu, jímž si vydělá na lístek na Titanic. Dále existuje několik případů, kdy Jack zmínil věci, které ještě v roce 1912 neexistují: zmínil se o rybaření na jezeře Wissota, které nebylo postaveno až do roku 1917, a také chce vzít Rose na horskou dráhu v Santa Monice, jež však rovněž před rokem 1916 neexistovala.

Účes a batoh z jiné doby - módní faux pas!

Jackův účes neodpovídá časovému období, stejně jako jeho batoh, který se stal běžným a populárním až ve 30. letech. O těchto dvou detailech pojednává obsáhleji článek 22 Words (twentytwowords.com), který uvádí, že běžný pánský účes z roku 1912 vypadal tak, že byl po stranách ostříhaný, s určitou délkou nahoře, ale úhledně uhlazený dozadu. To zásadně neodpovídá Jackovu vzhledu ve filmu. Článek rovněž poukazuje na to, že filtrované cigarety, které Jack kouří, se objevily až ve 40. letech 20. století.

Další nejasnosti a otázky

Teorie to je jistě zajímavá. Původní příspěvek spekuluje o tom, že se Jack vrátil zpět, aby zachránil Rose život. Ta totiž chtěla spáchat sebevraždu. To by pravděpodobně zpomalilo loď a oddálilo tak její srážku s ledovcem, tedy změnilo historii. Dále je proto zásadní i skutečnost, že Jack měl s Rose strávit tolik času, aby se ujistil, že se nezkusí zabít podruhé.

To přináší na světlo světa několik dalších otázek: Nechystala se Rose zabít v původní časové ose? Jak Jack věděl, že potřebuje Rose zastavit? Zamiloval se Jack do Rose skutečně, nebo to bylo jen na oko?

Definitivní odpověď se pravděpodobně nikdy nedozvíme, spolu s tisíci dalších zůstane pohřbena na dně oceánu.

