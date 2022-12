Titanik nás nikdy nepřestane fascinovat. Obzvláště nyní, když poblíž jeho vraku našli vědci záhadný objekt. Objevili neznámý tajemný krásný svět. Co přesně je zač?

A tak se zdá, že Titanik je a bude ještě dlouho plný překvapení.

Poblíž vraku Titaniku vědci našli záhadný objekt

Potopení této nepotopitelné lodi je pro náš svět stále záhadou. O to větší, když se kolem jeho vraku objevuje něco, čemu ani vědci nejsou schopni porozumět. Dlouho nebyli. Až nyní se, jak se zdá, konečně blýská na lepší časy. A to, co zprvu připomínalo signál shodný s Titanikem, má své opodstatnění zcela jinde.

Titanik se jako masivní zaoceánský parník potopil v dubnu 1912. Během své první a zároveň také poslední plavby narazil uprostřed noci do mohutného ledovce, který způsobil jeho nevyhnutelnou zkázu. Bylo rozhodnuto. Titanik se navždy ztratil v hlubinách Atlantického oceánu a s ním i většina cestujících. Ti se buď utopili nebo záhy po potopení lodi umrzli v ledových vodách oceánu.

Když byl nedávno objeven u vraku lodi záhadný objekt, spekulovalo se, že to jen mrtví o sobě dávají znát. V rozlehlých vodách Atlantického oceánu bylo totiž zachyceno podivné sonarové vysílání. Nikdo netušil, odkud se bere a co ho případně může způsobovat.

A tak se vědci pustili do práce, aby přišli této záhadě na kloub. V úvahu přicházela i možnost, že se jedná o jiný vrak potopené lodi, která toto sonarové vysílání může vytvářet. Po dlouhém bádání se však ukázalo, že důvod byl někde zcela jinde.

Objevili neznámý tajemný krásný svět

Ačkoliv to vědcům zabralo poměrně hodně času, nyní už ví, odkud se sonarové vysílání tak dlouho bralo. Vědci spolu s ním objevili svět, o kterém předtím neměli sebemenší tušení.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Záhadný objekt byl záhadný pouze do té doby, než se zjistilo, že původně sonarové vysílání není víc, než obyčejný hluk, který se podařilo zachytit. Tento hluk byl vytvořen organismy, žijícími v hloubkách Atlantického oceánu, nejvíce právě v bezprostřední blízkosti potopeného vraku lodi.

Jak se ukázalo, kousek od lodi, která stála za skonem života mnoha svých cestujících, to doslova a do písmene hýří životem. Podmořský ekosystém v podobě korálů, neznámých hub a nepřeberného množství ryb zde drží vzpomínku na Titanik stále při životě.

Vědci tak objevili něco, o čem se jim zprvu ani nesnilo: Tajemný krásný svět plný kvetoucího života.

Tento masivní objekt je tak důkazem, jak skvěle si ekosystém ledového oceánu v době plné klimatických změn vede. Vědcům se podařilo natočit, jak život pod vodou, v blízkosti ztroskotané lodi, skutečně vypadá. A jak se v něm korálům, rybám či humrům skutečně daří. "Tento objev zlepší naše představy o biologické rozmanitosti propastí. Jsme ohromeni rozmanitostí a hustotou hub, bambusových korálů, dalších studenovodních korálů, chobotnic a ryb, kterým se daří v hloubce 2 900 metrů v severním Atlantickém oceánu. Odhalení tohoto dosud neznámého ekosystému také poskytuje možnost srovnání s mořskou biologií na Titaniku a v jeho okolí," uvedl Dr. Steve W. Ross, hlavní vědecký pracovník společnosti OceanGate Expeditions, která sonarové vysílání poprvé zachytila.

