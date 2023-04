Potopení Titaniku je jednou z nejznámějších katastrof v historii. Dne 14. dubna 1912 narazila domněle "nepotopitelná" loď na ledovec. Spolu s ní přišlo o život více než 1500 cestujících a členů posádky. Jaké byly šance na přežití katastrofy? Vědci šance spočítali s ohledem na věk i výši platu.

Ženy a děti mají přednost

Podle studie provedené vědci existovalo několik faktorů, které určovaly šance cestujících na přežití katastrofy Titaniku, včetně věku, pohlaví a třídy. Studie zjistila, že ženy a děti měly mnohem větší šanci na přežití než muži. Ženy měly ve skutečnosti 75 % šanci na přežití, zatímco muži měli šanci jen 19 %. Předpokládá se, že důvodem je protokol "ženy a děti mají přednost", který byl dodržován při nakládání záchranných člunů.

Dalším faktorem, který určoval šance cestujících na přežití, byl věk. Děti měly mnohem větší šanci na přežití než dospělí, přičemž děti mladší pěti let měly 52 % šanci na přežití.

Vyplatil by se lístek do 1. třídy?

Studie také zjistila, že v míře přežití hrála roli třída, přičemž osoby v první třídě měly mnohem větší šanci na přežití než osoby ve druhé nebo třetí třídě. Samozřejmě rozhodovala cena lístku, který si lidé koupili již tedy s ohledem na jejich finanční možnosti. Šance na přežití byla pravděpodobně daná i tím, že cestující první třídy měli snadnější přístup k záchranným člunům a při evakuaci měli přednost.

Cestující první třídy měli 63 % šanci na přežití, zatímco cestující druhé třídy měli 47 % šanci na přežití a cestující třetí třídy pouze 24 %.

Kromě těchto faktorů studie také zjistila, že v míře přežití hraje roli plat. Cestující s vyššími platy měli vyšší šanci na přežití než cestující s nižšími platy. Například ti, kteří měli plat vyšší než 100 000 dolarů v dnešní měně, měli 63 % šanci na přežití, zatímco ti s platem nižším než 25 000 dolarů měli jen 29 %.

Toto video ukazuje, jak by se dala katastrofa přežít...

Zdroj: Youtube

Samozřejmě faktorů bylo mnohem více

Všechny tyto výše zmíněné faktory nejsou definitivní a k šanci cestujícího na přežití přispělo mnoho dalších skutečností. Například to, kde se cestující na lodi nacházel, zda cestoval sám nebo s rodinou, a jeho fyzická kondice, to vše mohlo hrát roli v jeho přežití. Šance na přežití katastrofy Titaniku byly do značné míry ovlivněné faktory, jako je pohlaví, věk, třída a plat. Ženy a děti měly mnohem větší šanci na přežití než muži, zatímco cestující v první třídě měli větší šanci na přežití než cestující v třídách nižších.

Vyšší šanci na přežití měly také děti mladší pěti let a ti, kteří měli vyšší platy, měli větší šanci na přežití než ti s nižšími platy. Ostatně mnohé z těchto faktorů byly umně zachycené i v kultovním filmu Titanic. Potopení Titaniku zůstává tragickou připomínkou nebezpečí při cestování a důležitosti bezpečnostních opatření.

