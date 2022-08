Vrak Titaniku byl zpřístupněn veřejnosti. Suma za vstupenku je ale astronomická

Elena Velímská

Nepotopitelný zaoceánský parník R.M.S. Titanic společnosti White Star Line klesl na dno Atlantiku dvacet minut po druhé hodině ráno dne 15. dubna 1912. Jeho vrak byl nalezen po třiasedmdesáti letech. Za mlčenlivým svědkem lidské tragédie se do hlubin vypravilo už několik vědeckých expedic. Zaplatit horentní sumu za možnost vidět vrak na vlastní oči neváhaly zaplatit desítky soukromých zájemců. A zájem stále je. Je tu však „ale“…

Tichý hrob na dně oceánu

Titanic dvacet minut před půlnocí 14. dubna narazil na ledovec. O necelé tři hodiny poté se měl rozlomit na dvě části a potopil se. Příčinám tragédie i nebývale vysokému počtu obětí byly přičítány nejen „lidské“ chyby, ale i další okolnosti. Objevení vraku tak mohlo přispět k jejich dalšímu objasnění. K jeho nalezení pomohly moderní robotické technologie na skenování mořského dna. Použil je R. D. Ballard, bývalý důstojník amerického námořnictva, oceánograf a podmořský badatel, který vrak objevil v roce 1985. Díky tomu tak mohli historici potvrdit, že se Titanic skutečně rozlomil. Snahou vědců pak bylo vrak ze dna vyzvednout, konzervovat a vystavit. Bohužel, během let na mořském dně podlehl další zkáze a v podstatě se rozpadal. Nebylo možné ho jako celek zachránit. I přesto byly některé části vyzvednuty. V roce 1996 se společnost Titanic Inc. snažila ze dna na mořskou hladinu dopravit velkou část trupu. Podařilo se to až po dvou letech. Dnes patří tento kus mezi exponáty výstavy Titanic.

Podmořské expedice

Podmořských turistických expedicí do hloubky 3 800 metrů k vraku Titanicu se v roce 1998 ujala společnost Deep Ocean Expeditions (DOE). Poměrně nebezpečný ponor, kdy vzhledem k obrovskému tlaku i při nepatrném poškození ponorky mohlo dojít k explozi, trval dvě a půl hodiny. Do ponorky se vešli tři podmořští turisté. Celý výlet trval osm až deset hodin. Vzhledem k omezenému prostoru si nemohli ani odskočit. Jen si za 59 000 dolarů vychutnat „…možnost vidět vrak a vzdát mu hold,“ jak řekl pro National Geographic R. McCallum z DOE. Expedice skončily v roce 2005. U příležitosti 100. výročí (2012) měli zájemci údajně poslední možnost podívat se na vrak ještě jednou. Alespoň tak to společnost plánovala. Expedice však nebyla poslední. V roce 2021 nabídla OGE další šanci za 125 000 dolarů. S velkým úspěchem. A proto ji zopakovala v létě 2022. Vzhledem k velkému zájmu a úspěchu obou expedic nyní nabízí osmidenní balíčkovou plavbu Expedice Titanic 2023 s týmem specialistů a odborníků na Titanic, kteří budou mít přednášky o lodi, její historii, podmořském životě. Součástí bude, přirozeně, i prohlídka vraku. A možná je to teď už skutečně šance poslední.

Vrak chátrá

Vrak Titaniku na mořském dně rozežírají bakterie a rez, rozkládá se. Jak badatelům, tak i nadšencům se rychle krátí čas. Z vraku za chvíli nezbude nic. Možná nadobro zmizí. Vědcům se podařilo z lodi zachránit mnoho artefaktů. Tisíce jich ale bylo i vyrabováno. Skončily v rukou vykradačů hrobů. Titanic je na seznamu UNESCO, ale nachází se v mezinárodních vodách. Nelze tak zajistit jeho ochranu. Další vědecké expedice navážou na předchozí poznatky a přispějí ke zkoumání změn podmořského biotopu v okolí vraků. Dle E. Kamunda z Historické společnosti Titaniku to není dobré. A především „turisté“ škodí: „Pro nás je to pietní místo. Proč ho dále narušovat? Jeden pár se na tom místě vzal. Na výročí tam budou jezdit výletní lodě a pít šampaňské a podobně… Je to vhodný způsob, jak si připomenout potopení této lodi a ztrátu všech těch životů?“

