Většinu lidí z Titaniku nezabila studená voda, ale věci, které je měly chránit

Titanik byl ve své době největším parníkem na světě.

Byl výdobytkem moderní technologie. Trup byl rozdělen do 16 záplavových komor, dno lodi bylo zdvojeno. Odborný časopis Shipbuilder dokonce napsal, že Titanik se po uzavření vodotěsných dveří stává prakticky nepotopitelný. Zhruba 2 223 lidí se tak těšilo na neopakovatelnou a bezpečnou plavbu. Do té doby, než největší parník své doby nenarazil do ledovce.