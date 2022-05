V jeskyni vědci našli obří stopy. Byl objeven nový druh pravěkého monstra

Elena Velímská

titanosaurus

Foto: Profimedia

„Symbolem“ pravěkých býložravých dinosaurů je obří zelený brontosaurus s dlouhým krkem. Mezi sauropodní dinosaury však patří i téměř neznámí titanosauři. Dosud nebylo nalezeno příliš mnoho ostatků, o to překvapivější bylo objevení jeho stop…

Titánský ještěr

Titanosaurus žil před 145 až 66 miliony lety na území dnešní Indie, ale i Afriky, Austrálie a Ameriky. Zkameněliny byly nalezeny v Rumunsku, Argentině, a také ve Francii. Vzhledem k nepočetným nálezům a složitému zařazení jim vědci dali různá rodová jména. Mezi nejnovější nálezy patří mládě rodu „patagotitan“ nalezené v Patagonii v roce 2014, délku dospělého jedince badatelé odhadli na 37 metrů a váhu kolem 55 run. Další stopy tohoto pravěkého ještěra, a to doslova, nalezli francouzští paleontologové, lépe řečeno jeden z nich, ve stropě jeskyně Castelbouc v Occitanii v kraji Lozère.

Francouzský paleontolog archeologem

Při speleologickém průzkumu úzkého labyrintu jeskyní, kterým jeskyňáři říkají „plazivky“, spatřil Jean-David Moreau z univerzity Burgundsko-Franche-Comté v prostoru dlouhém necelých 80 metrů, širokém 20 metrů a vysokém 10 metrů na stropě stopy. „Jeskyňář, který byl přede mnou, se ke mně otočil a jeho lampa na přilbě osvítila strop,“ řekl později Moreau. Netušil, že objevil jedny z největších zkamenělých dinosauří stop, jaké byly dosud na světě nalezeny. Třicet osm nalezených otisků měřilo od 1,25 do 4 metrů a zanechali je pravěcí titanosauři.

Zdroj: Youtube

Nový druh

Otisky, které byly nalezeny, byly velmi dobře zachovalé, byly na nich zřetelné drápy, prsty i polštářky. Patřily neznámému druhu a podle místa nálezu ho vědci pojmenovali Occitanopodus. Pocházejí z doby před 168-166 miliony let. Titanosauři, kteří je zde zanechali, tady tehdy žili v bažinatém pobřeží laguny poblíž jehličnatého lesa. Jejich stopy původně v bažině, do stropu krasových jeskyní půl kilometru pod zemí vtiskl čas během geologických procesů. Jejich stopy jsou tak i dalšími stopami do pravěku.

Zdroje: bigthink.com, www.connexionfrance.com