Titanoboa cerrejonensis je druh obrovského hada, který žil před asi 60 miliony let v oblasti dnešního Kolumbie. Tento had byl zhruba 15 metrů dlouhý a mohl vážit až 1,25 tuny. Byl to největší známý had, jaký kdy žil na Zemi.

Žil v teplých tropických oblastech a živil se hlavně plazy. Jeho existence byla objevena na základě nálezů kostí v pískovcových vrstvách v oblasti Cerrejón v Kolumbii a dalo by se říci, že gigantický had vlastně nahradil vyhynulé dinosaury po pádu obřího asteroidu na Zemi před 65,5 miliony lety. Tento had byl pojmenován podle místa, kde byly jeho kosti objeveny, a to slovem "titanoboa", což znamená v řečtině " had obr". Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Slupl klidně i krokodýla

Had Titanoboa byl tichý zabiják, který však dokázal smyčkami svého těla rozdrtit nosorožce, ale pravděpodobně se živil hlavně plazy. Kvůli své hmotnosti dosahující 1,1 tuny žil a lovil v mokřadech a jezerech tropické části Jižní Ameriky. Kromě plazů nepohrdl ani pleistocenními obřími krokodýli a také želvami, které polykal vcelku i s krunýřem.

Vědci odhadují, že když Titanoboa ulovil velkého krokodýla, nemusel už zbytek roku jíst vůbec nic. Kromě toho žral i menší savce a ptáky. Vzhledem k tomu, že byl tak velký, mohl si dovolit lovit i větší kořist, jako byli například malí dinosauři. Ve skutečnosti je ale třeba si uvědomit, že neexistují přesné záznamy o tom, co tento had skutečně jedl, a všechny údaje o jeho stravě jsou založeny na předpokladech a spekulacích.

Nebezpečný zabiják

Titanoboa cerrejonensis byl velmi nebezpečný had. Jeho velikost a síla mu umožňovala snadno lovit a zabíjet velkou kořist. Kdyby tento had žil i dnes, mohl by být pro člověka velmi nebezpečný. A jak všechny tyto informace o něm víme?

V obřím povrchovém uhelném dole Cerrejon na severu Kolumbie totiž vědci našli velké množství zkamenělých listů a dalších částí rostlin včetně palem, banánovníků, avokáda nebo kakaovníků. Vše nasvědčovalo tomu, že zde dříve byl první známý a velmi prosperující deštný prales.

Kromě pozůstatků rostlin se na témže místě našly i kosti, krunýře a části páteře dosud neznámých obratlovců, z nichž se při pozdějším zkoumání vyvinuly obratle gigantického hada. Dříve si vědci spíše mysleli, že se jednalo o obřího krokodýla. Jenže Titanoboa cerrejonensis by si na krokodýlovi bez problémů pochutnal. Při rekonstrukci jeho těla se ukázalo, že se jednalo o nejdelšího hada v dějinách planety. V současnosti je nejdelším současným hadem krajta mřížkovaná, která měří 8,5 metru. V porovnání s tímto pravěkým gigantem je to jen malá žížalka…

Zdroje: zoom.iprima.cz, www.britannica.com, protoanimal.com