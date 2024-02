Před 60 miliony lety byl amazonský deštný prales domovem stovky predátorů. Mezi nejděsivější však patřil Titanoboa. Gigantický had, ukrývající se v bažinách, který si rád pochutnával na krokodýlech. Je možné, že přežil do dnešních čas?

Když před 65,5 miliony lety zasáhl Zemi poblíž Mexika obří asteroid, nadvláda dinosaurů byla definitivně u konce. Jejich místo na špičce potravního řetězce však prázdné nezůstalo. Nahradila je jiná obří zabijácká příšera.

Vědci odhadují, že Titanoboa vážil kolem jedné tuny, dosahoval délky přes 12 metrů a byl široký kolem jednoho metru. To z něj činí největšího hada, který se kdy po naší planetě pohyboval.

„Dveřmi do vaší kanceláře by se musel doslova protlačit,” říká Jonathan Bloch, kurátor paleontologie obratlovců v Florida Museum of Natural History.

Titanoboa

Až do roku 2009 si odborníci mysleli, že největším hadem všech dob byl egyptský Giganthopis. Desetimetrové monstrum lovící slony. Expedice do povrchového uhelného dolu Cerrejon na severu Kolumbie ale přepsala dějiny.

Bylo zde objeveno celkem 186 fosilií od 30 jedinců, kteří lámali rekordy. Jejich majitelé byli o třetinu masivnější než dnešní anakonda tmavá, dosahující délky až 9 metrů a váhy 250 kilogramů. Člověka by tak slupli jako malinu. Navíc byli tak silní, že smyčkami svého těla by rozdrtili nosorožce.

Zdroj: Youtube

Na základě analýzy lebky a postavení čelistí došli vědci k závěru, že Titanoboa si nejčastěji pochutnával na velkých rybách, obřích želvách a krokodýlech. Na ně číhal v mokřadech a jezerech tropické části Jižní Ameriky.

Zbývalo odpovědět na otázku, jak je možné, že tento hadí zabiják vyrost do takových rozměrů. „Hlavním důvodem bylo klima,” říká Jonathan Bloch. „Před 58 miliony lety bylo v Jižní Americe asi o deset stupňů tepleji než dnes. Díky tomu se Titanoboaovi zrychlil metabolismus.”

Jak ale ukazují legendy, je možné, že se tento predátor na ochlazení adaptoval a zapomenuté končiny amazonského pralesa neopustil.

Obří Yacumama

Místní domorodci si totiž již několik staletí vypravují příběhy o obrovském hadu, kterému říkají Yacumama. Tato „Matka řek“ napadá bezbranné rybáře i náhodné kolemjdoucí tak, že je sestřelí proudem vody. Poté je spolkne zaživa.

Obyvatelé džungle však nejsou jedinými svědky, již se s tímto predátorem setkali. Světoznámý průzkumník, major Percy H. Fawcett tvrdil, že v roce 1907 zabil obrovského plaze, který se na něj snažil zaútočit během plavby na řece Amazonce. Měl prý 19 metrů.

Fawcett učinil také řadu dalších prohlášení, v nichž upozorňoval například na dvounosé psi. V té době si řada vědců ťukala na čelo. Dnes ale víme, že touto anomálií se pyšní vzácné bolivijské plemeno Andský tygří chrt. S největší pravděpodobností si tedy dobrodruh nevymyslel ani setkání s hadem.

K posledním důkazům o existenci obřího tvora patří letecký snímek, který pořídil dobrodruh Mike Warner a jeho syn Greg. Podle nich je něm dva metry široký příkop táhnoucí se hlubokým lesem, jenž muselo vytvořit pouze gigantické zvíře.

