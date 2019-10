Japonec ulovil poblíž Fukušimy neznámou obří rybu, pravděpodobně zmutovanou

Pod tíhou "rybího obra", kterého vytáhl z vody, se mu podlamovala kolena! Aby ne, vždyť Japonec Hirisaka Hiroshi chytill dvoumetrové monstrum, které pravděpodobně zmutovalo vlivem radioaktivní vody do nevídané velikosti.

Do otevřené huby mořské ryby by se klidně vešlo i malé dítě! Japonský rybář je ale z úlovku nadšený – na chytání a následném pojídání podobně neobvyklých ryb si prý postavil kariéru. Má se za to, že jeho úlovek je zmutovaný vlkouš obecný, který se obvykle dorůstá maximálně půl druhého metru.

„Chytnul jsem ho kousek od ruského pobřeží," popsal nadšený Hiroshi. „Hned, jak zabral, věděl jsem, že to bude něco velkého."

Ryba ale nebudí jen nadšení. Vzhledem k její velikosti se ihned objevily obavy, jak velký vliv na podmořský život vlastně měla unikající radiace z elektrárny, kterou zničilo tsunami v roce 2011. Ryby chycené krátce po katastrofě měly totiž 2500krát vyšší hladinu radiace, než je doporučený limit. Vědci nyní intenzivně podivného tvora zkoumají. Nevědí, zda se jedná o neznámá druh nebo o mutaci způsobenou radioaktivním zářením. Nabízí se proto otázka, kolik podobných obrů ještě může oceán ukrývat?