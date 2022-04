Co dělali lidé před vynálezem toaletního papíru: Absurdní metody fungovaly

Toaletní papír má za sebou pohnutou historii.

Foto: Edgar G Biehle / Shutterstock.com

I když v naší kultuře je toaletní papír naprostou samozřejmostí, jiné kultury ho za tak automatický nepovažují. A to ani v této době. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, co lidé používali na očistu ještě před vznikem toaletního papíru? Nabízejí se četné možnosti, i když většina z nás by volila hebké a jemné materiály. Ale ani to nebyla vždycky skutečnost. Ke slovu se dostala keramika, kameny, seno, mušle nebo gobelíny.