Jak dnes vypadá krasavec Richard Moser z Komisaře Rexe? Je mu přes 60 a farmaří v Tyrolsku. Nepoznáte ho!

Externí autor 8. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Ačkoliv oblíbený seriál se už na televizních obrazovkách neobjevuje přes dvacet let, mnozí na něj rádi s nostalgií vzpomínají. To se týká ale nejen diváků, nýbrž také představitele hlavní role, a to komisaře Richarda Mosera, kterého ztvárnil Tobias Moretti. Co dělá herec dnes a jak vypadá?

Jak Komisař Rex se svými parťáky řeší kriminální případy a strká zločince za mříže jsme měli možnost sledovat od roku 1994. Ačkoliv se v rolích jeho páníčků vystřídalo několik herců tím prvním a nejspíše i nejznámějším byl, je a bude Tobias Moretti. Tomu je dnes už pětašedesát let. Parťákem německého ovčáka Rexe, který miloval housky se salámem byl Richard Moser, tedy Tobias Moretti. Herec se svým psem řešil případy a kriminální zločiny celé čtyři série, než se tvůrci seriálu rozhodli Mosera zavraždit. Komisář Rex měl celkem osmnáct řad a na televizních obrazovkách se rakouský seriál udržel celkem deset let, a to do roku 2004. Následně se z Rakouska přesunul do Itálie a s novým obsazením pak pokračoval pod názvem Návrat komisaře Rexe. Nevadilo mu, že ho zavraždili To, že se scenáristé rozhodli Morettiho postavu zavraždit herce nijak extra nemrzelo. Chtěl se totiž věnovat kromě natáčení seriálů také filmům. I přesto, že se v mnoha snímcích objevil, a dokonce stanul i na divadelních jevištích, seriály mu už nikdo neodpáře. Diváci ho tak mohli také vidět v seriálech Země zločinu nebo Zaprodaní bance. Tou nejznámější rolí ovšem už navždy bude policista se psím parťákem. Moretti byl až donedávna herecky aktivní, ostatně ještě v roce 2021 si zahrál v německém thrilleru Das Haus (Dům) a o rok později se objevil v rakouském kriminálním seriálu Euer Ehren (Vaše pocta). Než se stal hercem, řídil kamiony Podle jeho příjmení by vás zřejmě nenapadlo, že Tobias je Rakušák. Nenechte se ovšem zmýlit, jeho původním příjmením bylo Bloéb, které také nezní moc rakousky, nicméně mnozí asi již správně tuší, že Moretti je italského původu. Tobias si totiž nechal změnit jméno po své matce, která byla Italka. On sám se narodil v Innsbrucku a měl ještě další tři bratry. Jeden z nich se stal také jako on hercem. Jeho vzdělání se odehrávalo na vysoké hudební škole v rakouské metropoli Vídni. Posléze přesídlil do německého Mnichova, kde navštěvoval kurzy Otty Falkenberga. Umí hrát na klarinet, kytaru, akordeon, piano a spoustu dalších instrumentů. Nicméně než se stal seriálovou hvězdou, živil se mimo jiné také jako řidič nákladních automobilů. Hudba v jeho životě ale do jisté míry sehrála důležitou roli i přesto, že se jí neživil. Jeho manželka Julie Wilhelm, se kterou je od roku 1997, je totiž známá hobojistka. Pár spolu vychovává tři děti, dcerky Antonii a Rosu Cäcilii a synka Lenze Valentina. Rexův páníček pěstuje na farmě bio potraviny Dnes je již Moser v hereckém důchodu a věnuje se svým koníčkům, mezi které patří mimo jiné i farmaření. To se mu daří skvěle praktikovat na jeho farmě v Tyrolsku, kde mimo chování dobytku pěstují i bio potraviny. Jeho někdejší práce automobilového řidiče mu v životě zanechala lásku k těmto strojům obecně, a tak je dodnes vášnivým milovníkem automobilů všeho druhu. Nutno také podotknout, že na svůj věk vypadá komisař Moser stále výborně. Na to se ostatně můžete podívat sami v naší galerii. Zdroje: csfd.cz, cs.wikipedia.org, netflixer.cz

