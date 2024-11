Patříte k lidem, kteří si během nákupu pročítají etikety potravin, které kupují? Pokud ne, možná byste s tím měli začít. Pak totiž budete vědět, co přesně jíte. Z pohledu zdraví je to více než důležité.

Důležitost etiket

Etikety na potravinách mají svůj význam. Jinak by tam ani nemusely být. Nejenže se díky nim dozvíme, jakou kalorickou hodnotu daná potravina má, ale také to, co všechno obsahuje.

A tak se může stát, že v námi vybraném produktu najdeme složky, které nejsou zdraví prospěšné. Mohou to být emulgátory, konzervanty nebo například skrytý cukr.

Z tohoto důvodu je podle odborníků dobré etikety číst a informace o produktech dostávat do povědomí. To platí také v případě jogurtů.

Většina z nás považuje jogurt za zdravou a nutričně vyváženou potravinu. Což je určitě pravda. Jogurty jsou zdrojem bílkovin a kvalitních tuků. Na druhou stranu jsou v obchodech však k dostání produkty, které našemu zdraví spíše uškodí. O co jde?

Kupovat bychom neměli jogurty, které mají na etiketě napsané, že jsou nízkotučné. Tedy, že obsahují 0% tuku.

Tohle nekupujte

Tuky potřebujeme stejně jako bílkoviny a sacharidy. V tucích se rozpouští důležité vitaminy a jsou dobrým zdrojem energie pro náš organismus. Našemu tělu neškodí, pokud jsou správné. Tučný jogurt je vyrobený ze smetany, a pro naše tělo má celou řadu zdravotních benefitů. Pokud však výrobce jogurt odtuční, musí chuť a konzistenci chybějícího tuku nahradit.

Jogurty jsou mnohem více nezdravé, než si myslíte:

Zdroj: Youtube

Jak? Většinou větším množstvím cukru nebo škrobu, které však v nadměrném množství našemu tělu neprospívají. Dále bychom neměli kupovat jogurty, které obsahují velké množství emulgátorů.

Mezi emulgátory, které výrobci jogurtů používají nejčastěji, patří sójový lecitin, sukralóza, xantanová guma, karagenan, polysorbát a maltodextrin. Emulgátory mají v jogurtech své opodstatnění.

Zvyšují krémovitost výrobku a tím zlepšují jeho chuť. Správný jogurt je ale chutný i bez nich, protože je vyrobený z kvalitních surovin.

Obecně platí, že čím delší je seznam surovin obsažených na etiketě, tím horší pro naše tělo jogurt je. Takovým výrobkům je lepší se vyhýbat.

„Strava s vysokým obsahem extrémně zpracovaných potravin se neodmyslitelně pojí s mnoha škodlivými zdravotními následky včetně předčasné smrti," uvedl Dr. Chris van Tulleken, přední odborník na stravu.

Zdroje: www.lectinfreewife.com, foodconfidence.com, www.reddit.com