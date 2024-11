Externí autor 28. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Je jen málo lidí, kteří by podle jména neznali tohoto slavného herce, režiséra a scénáristu, který byl ve svých skečích nezapomenutelný. Zkuste ale podle fotky z mládí uhádnout o koho se jedná.

Na svět přišel v prosinci roku 1931. Letos by se tedy dožil úctyhodných třiadevadesáti let. Moc nevyrostl, dokonce se o něm říkalo, že v mládí nosil podpatky, aby vypadal vyšší. To mu ovšem nevadilo, aby valnou část života zasvětil největšímu z Čechů. Ale popořadě.

Syn krejčího

Rozhodně se nenarodil se zlatou lžičkou v puse, přesto jeho otec dělal všechno proto, aby mu zajistil slušné vzdělání, protože chtěl, aby se synek měl lépe než on. Po studiu na gymnáziu se synek rozhodl pro studium na DAMU. Bylo mu ale řečeno, že nemá představivost a umělecké chápání. Tak se přihlásil na pedagogickou fakultu, kde vystudoval obor matematika, fyzika a nějakou dobu tyhle předměty vyučoval. Na fakultě byl dramatický kroužek, kam náš neznámý vstoupil a po čase ho dokonce i vedl. Zde se také seznámil se dvěma kamarády, se kterými později založil úspěšné divadlo.

Recenzent a divadelník

Zajímalo ho divadlo, filmy a knihy. Proto externě pracoval jako recenzent pro časopisy Kultura, Kulturní tvorba a tehdy začínající Mladý svět. V roce 1966 se zmíněnými přáteli ze studií založil divadlo geniálního Čecha, což, jak jste nejspíš pochopili, byla velká nadsázka, která ovšem trvá už přes padesát let.

A také herec

V roce 1968 se poprvé objevil ve filmu Zločin v šantánu. O dva roky později si zahrál v komedii Pane, vy jste vdova. Později se ale uchýlil spíš ke scénáristice a režii, i když se na plátně objevoval dál, byť v malých rolích.

Perfekcionista

Bylo o něm známo, že je pedant, který neuznává názory ostatních. Vždy všechno muselo být přesně podle něj. A to i v případě, že jeho letitý kolega a přítel měl jiný názor, což se dělo docela často. Přestože kamarád, například nedostal jednu z hlavních rolí v divácky úspěšném snímku. Náš neznámý v této postavě zkrátka viděl někoho jiného a přesto nejel vlak. Ale nedal na něj ani při výběru jiných herců.

Milovník žen

Co si budeme povídat, malá postava, jak stárnul, vzhledem připomínal spíš Alberta Einsteina, a přesto měl až neuvěřitelný úspěch u žen. Třikrát se oženil a rozvedl a zanechal po sobě čtyři potomky. Ženy zkrátka miloval a ony jeho. Dokonce se jednu dobu vyprávělo o jeho románku s krásnou Dádou Patrasovou, se kterou se seznámil v době, kdy hrála v Semaforu. Podle Kafe.cz Patrasová po letech přiznala: „Milovala jsem jeho osobnost, měl pro mě nepředstavitelné duševní charisma."

Poznali jste?

Napovědět vám mohla poznámka o největším z Čechů, ke které přidáme jméno, geniálním Járovi Cimrmanovi. Ano, oním neznámým na fotografii je Ladislav Smoljak, který většinu profesního života zasvětil práci v Divadle Járy Cimrmana. Nejenom tam, ale i ve filmu se stal jeho celoživotním parťákem Zdeněk Svěrák.

Pokud jde o filmy, na kterých se většinou podílel jako režisér a scénárista s nějakou vedlejší rolí, určitě si vzpomenete na snímky Na samotě u lesa, Kulový blesk nebo stále oblíbený Marečku podejte mi pero! Ten mimochodem vycházel ze Smoljakových vzpomínek na učitelské doby. Smoljak totiž mimo jiné působil i ve večerní škole pro pracující, kde si dva postarší pánové půjčovali pomůcky k rýsování...

Zdroje: www.kinotip2.cz, www.kafe.cz, www.csfd.cz