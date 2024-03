Jeden z nejznámějších hollywoodských herců byl třikrát ženatý, má tři děti. Jediným biologickým dítětem je Suri. Její fotky v náručí slavného táty plnily přední stránky novin. Deset let se už spolu neviděli. Během té doby zářila na veřejnosti po boku matky. Dnes je z ní krásná mladá dáma. Po kom je?

Beznadějné poslání?

Toma Cruise, ikonu Hollywoodu, herce a producenta, držitele třech Zlatých glóbů nemusíme nijak zvlášť představovat. Jeho celé jméno zní Thomas Cruise Mapother IV. (*3. července 1962). Hvězda série filmů Mission: Impossible se též proslavil, v tomto případě spíš ale nechvalně, když jako katolík konvertoval k scientologii, která je spíš než náboženstvím mnohými považovaná za sektu. K tomu ho přivedla jeho první manželka, americká herečka Mimi Rogers, se kterou byl ženatý tři roky (1987–1990).

Nevyšlo mu ani druhé, desetileté manželství s tehdy mladou australskou herečkou Nicole Kidman (1991–2001). Po rozvodu jejich adoptované děti Isabella a Connor přešly do jeho péče. Cruise je přivedl ke své víře, kterou stále vyznávají. Jak často se stýkají s otcem se moc neví, ale dle dostupných zpráv ho ctí a mají spolu hezký vztah. Ten však se Suri nemá.

close info YouTube / YouTube zoom_in Suri se stala módní ikonou

Malá celebritka

Cruise začal randit se známou americkou herečkou Katie Holmes (*18. prosince 1978) v dubnu 2005 a za půl roku veřejnosti oznámili, že čekají dítě.

close info YouTube / YouTube zoom_in Tom Cruise s manželkou Katie Holmes

Nadšený byl nejen herec, ale i nastávající maminka, která si dokonce koupila přístroj pro pořizování sonogramů, aby viděla, jak se děťátko v děloze vyvíjí. Dcera Suri, což prý znamená rudá růže, se narodila 18. dubna 2006 v kalifornské Santa Monice. Radostná rodinná událost se okamžitě stala středem pozornosti medií a jejich dcera se už jako malá stala „celebritkou“, se kterou se rodiče chlubili.

close info YouTube / YouTube zoom_in Suri se vzhlédla v princeznách

Od té doby snad Cruise není na jediné fotce bez své dcerky v náručí. Drží ji i na honosném svatebním obřadu, který se konal za účasti mnoha hollywoodských hvězd a příznivců scientologie na italském zámku Odescalchi v Braccianu dne 18. listopadu 2006. Suri pro něho byla naprosto vším a také ji vším zahrnoval. Měla vše, co chtěla. Módní ikonou se stala dřív, než začala chodit. Její dětský šatník nejslavnějších značek ho stál dle odhadů přes tři miliony dolarů a další desetitisíce stály její boty. Rodiče ale byli často kritizováni, že nosí boty na podpatku, je namalovaná a má nalakované nehty.

close info YouTube / YouTube zoom_in A rostla do krásy

Naposledy s tátou

Poslední fotka Cruise se Suri je z prosince 2012, kdy ji vzal do Disneylandu, tedy půl roku poté, kdy se s ním Katie rozvedla.

close info YouTube / YouTube zoom_in Poslední fotka Suri s tátou

Dle některých zdrojů hlavně kvůli jeho víře, aby svou dceru před sektou ochránila. Suri zůstala v její péči, on měl právo vídat ji deset dnů v měsíci. Nevyužil ho. Před deseti lety se s ní přestal stýkat a úplně se odcizili. Údajně proto, že mu to jeho sekta zakázala, protože dceru považovala za „utlačovatelku“. S takovými lidmi se členové nesmějí stýkat. Před pár lety se herec nechal slyšet, že ji stále miluje a stále na ni myslí a že neměl v úmyslu se od ní odloučit.

Na malou parádnici se můžete podívat na následujícím videu:

S maminkou

Suri se od té doby objevovala na veřejnosti jen s maminkou. Už ve dvou letech se u ní projevil hudební talent, zpívala, tancovala a dělala gymnastiku, ráda také malovala a tvořila. I jako holčičku ji zajímaly muzikály a ráda se dívala na filmy. Hrála ve školní hře, kde ukázala i svůj herecký talent.

S Katie mají krásný vztah a ona ji vychovávala tak, aby z ní vyrostl dobrý člověk. Pomáhaly spolulidem bez domova, učila ji být hrdá na vše, co dokáže a „nadměrným“ přepychem a dary ji nezahrnovala. Ze Suri vyrostla krásná, elegantní a sebevědomá slečna. Před dvěma lety Katie jako producentka a režisérka filmu Alone Together, k němuž napsala scénář, ale i v něm hrála, svěřila úvodní píseň své talentované Suri. Zpívala i v dalším maminčině filmu Rare Objects následující rok. Je tak nasnadě že půjde ve stopách svých rodičů. A jak sedmnáctiletá dívka vypadá dnes?

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Sedmnáctiletá Suri, říká se, že je celá maminky, jiní vidí podobu otce

