Nikdo určitě v Hollywoodu nebudí tolik pozdvižení, co se hereckých výkonů týká. Dvaašedesátiletý Tom Cruise je známý pro odmítání kaskadérů a balancování na hranici se životem. Kde ovšem také balancuje je jeho vlastní vzhled. Tedy alespoň to víří vody mezi fanoušky, a v klidu nejsou ani odborníci.

Už delší dobu rezonuje nad losangeleskými kopci, zda si Tom Cruise nechal upravit tvář. Mnozí si totiž začali všímat, že hercův obličej vypadá trochu, jako kdyby spadl do vosího hnízda. Značně opuchlý a odulý se naposledy objevil na slavnostním závěrečném ceremoniálu v Paříži ku příležitosti olympijských her.

Završení třicátých olympijských her bylo vskutku pompézní, o to se postaral právě i americký herec Tom Cruise, který si doslova libuje v nebezpečných kouscích. Ani v Paříži si tak jeden neodpustil, bodejť by ne, když se jednalo o takovou událost. Člověk nemá příležitost být součástí něčeho takového kolikrát ani jednou za život.

Cruise se s olympijskou vlajkou spustil ze střechy na plochu Stade de France, kde se pak na motorce i s vlajkou poroučel pryč. Následovalo předtočené video, na kterém akční hrdina seskočí padákem k světově známému nápisu Hollywood. Ten se samozřejmě nachází v Los Angeles, kde se v roce 2028 uskuteční další olympijské hry.

Vypadá jako karikatura z filmu Vanilkové nebe

Nicméně kromě jeho úžasného a fascinujícího kaskadérského výkonu to nebyla jediná věc, ze které ať už všechny přítomné a nebo diváky u televizních obrazovek zamrazilo. Obličej Toma Cruise už totiž zdaleka nevypadá tak, jak si ho pamatujeme z prvního filmu Mission: Impossible. Mnohem více ale možná vypadá jako karikatura z jeho dalšího filmu Vanilkové nebe, kterou pro něj nakreslila krásná Penélope Cruz.

Z mnohých stran se ozývalo, že to Cruise už s plastickými operacemi přehnal, jeho tvář je nafouknutá, a že se konečně dostala veřejnosti odpověď kdy i tento americký herec podlehne trendu nechat se omladit za každou cenu.

Na sociálních sítích se často skloňovalo slovo „nafouknutá”, herec totiž skutečně vypadal, jako kdyby měl po kůží naimplementované nafukovací polštářky, které vám doručovatel nacpe do krabice, aby se vám nepoškodila vaše nově objednaná sada porcelánu.

Tom Cruise má moc tuku z boků ve tváři

Web Marca.com cituje dokonce slova plastického chirurga Kshem Yapy, který tvrdí, že Cruise nejspíš podstoupil lifting tváře v kombinaci s transplantací tuku. To by vysvětlovalo, proč herec působil tak odule. Tato operace totiž může být velmi účinná a efektivní, nicméně se musí dávat pozor na to, kolik tuku pod kůži skutečně vložíte. A vypadá to, že v Cruisově případě někomu trochu ujela ruka.

Lékař dále vysvětluje, že tuto operaci podstupují starší lidé hlavně z důvodu, že časem tuk z obličeje mizí a tváře povadají a propadají se. Pak se tedy sáhne po tom, který má člověk třeba v bocích nebo v břiše a prostřednictvím malých injekcí se pak implementuje do tváře. Jak to tak vypadá, Tom Cruise se ovšem nechal „doplnit“ asi trochu více než by bylo zdrávo.

