Herec Tom Hanks patří nepochybně mezi jedny z nejoblíbenějších osobností na světě vůbec. Na svém kontě má nespočet filmů i legendárních rolí. A proto, že herecká profese není vůbec jednoduchá, a kromě psychické přípravy se na ní musí aktér připravit i fyzicky, není divu, že Hankse dnes trápí zdraví.

Každý si při vyslovení jména Tom Hanks představí něco jiného. Největší část bude asi křičet „Run Forrest, run!“, což je jedna z oblíbených hlášek z ještě oblíbenějšího filmu režiséra Roberta Zemeckise, Forrest Gump.

Další by mohli zvolat Trosečník, což je opět dílo Roberta Zemeckise o muži, který ztroskotá na širém moři a jako jediný katastrofu přežije. Trvá mu dlouhé dva roky, než se dostane z pustého ostrova, kde najde na tuto dobu útočiště.

Pro jiné je Hanks nezapomenutelný v roli právníka Andrewa Becketta, který je nakažený virem HIV. Z tohoto důvodu je také Andrew později propuštěn z práce. V roce 1993 tento film natočil režisér Jonathan Demme a Tom Hanks dostal za hlavní roli ve snímku s názvem Philadelphia Oscara.

Další nezapomenutelnou rolí je rozhodně ta, kterou mají v oblibě hlavně milovníci záhad a šifer, tedy ano, je to postava Roberta Langdona, který se z knihy Dana Browna Šifra mistra Leonarda přesunula také na filmové plátno. Tento snímek se dočkal také pokračování Andělé a démoni.

Bohatá kariéra si vybrala svou daň

Filmů, kde Tom Hanks exceluje je opravdu spousta, například Akta Pentagon: Skrytá válka režiséra Stevena Spileberga, romantická komedie Samotář v Seattlu, astronautické drama Apollo 13 nebo jeho spektakulární výkon ve vedlejší roli ve filmu Elvis z roku 2022.

Všechny tyto role, a nejen ty, které jsme si vyjmenovaly, si ovšem za celou bohatou Hanksovu kariéru vyžádaly také svou daň. Jak sám herec přiznal, k tomu že se už odmala nestravoval úplně zdravě se přidala ještě pracovní povinnost neustále hubnout a tloustnout, což jeho zdraví také nepřidalo. Stalo se tak, že v roce 2013 onemocněl cukrovkou.

„Jsem z generace líných Američanů, kteří si slepě užívali na party a nyní zjistili, že jsou nemocní. Byl jsem tlustý. Viděli jste mě ve filmech, víte, jak jsem vypadal. Byl jsem totální idiot. Myslel jsem, že se nemoci vyhnu tím, že vynechám z cheeseburgerů housky. Inu, chce to víc,“ uvedl Hanks pro Radio Times.

Každý na něco umřeme, říká Hanks

Slavný herec ale pevně věří, že se s nemocí dokáže poprat. Pokud už nebude absolvovat extrémní váhové výkyvy, ať už kvůli svému vlastnímu životnímu stylu a nebo nabízeným filmovým rolím, nebude mít diabettes melletius 2. typu.

Vedle této nemoci se totiž rozlišuje ještě cukrovka prvního typu, kdy obě tyto zdánlivě podobné nemoci mají ovšem rozdílné příčiny. Zatímco cukrovka druhého typu je běžnější, a to také z důvodu, že příčinou je právě hlavně nezdravé stravování, cukrovka typu prvního je způsobena poruchou imunitního systému.

Doktoři mu řekli, že když se dostane na váhu, jako na střední škole, cukrovka zmizí. Nicméně podle Hanksových slov je toto nemožné, a tak lékařům odvětil, že cukrovku bude mít dál.

„Je to kontrolovatelné. Každý na něco umřeme,“ zavtipkoval dokonce na konto svého zdravotního stavu dnes osmašedesátiletý herec. I přesto, že se cítí být v pořádku, na premiéře filmu Elvis se jeho fanoušci zděsili. Hanks totiž vypadal jako sešlý dědeček s notně prošedivělými vlasy. A to zcela znenadání.

Herec k tomu všemu v době pandemie velmi brzy onemocněl koronavirem. Cukrovka, věk a nezdravý životní styl se na něm velmi podepsaly, a do toho ještě covid. „Pociťoval jsem naprosto nesnesitelnou bolest po celém těle. Nemohl jsem se na nic soustředit déle než 12 minut,“ prozradil herec v rozhovoru pro The Guardian a dodává, že ztratil čich, měl zažívací problémy a třásl se. To v jeho fanoušcích dokonce vyvolalo obavy, že trpí Parkinsonem.

Nejprve ze svého pobytu v nemocnici kvůli nemoci měl strach. Hanks má mimo cukrovky stent na srdci, ale lékaři ho ubezpečili, že pokud mu nestoupne teplota nebo se plíce nezačnou plnit něčím, co by vypadalo jako pneumonie, není ohrožený na životě.

