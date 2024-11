Externí autor 26. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Vzpomínáte si na populární seriál Kobra 11? Oblíbený německý seriál se na našich obrazovkách objevoval pětadvacet let. Vzniklo celkem sedmadvacet sérií. V roli policistů se tak vystřídalo hned několik herců. Především ženským publikem byl milován René Steinke, představitel Toma Kranicha.

Televizní seriál byl na obrazovkách od roku 1996. Nejznámějším policistou z Kobry 11 byl Semir Gerkhan. Právě postava Toma Kranicha byla jedním z jeho parťáků.

Představitel Toma, René, odešel ze seriálu hned dvakrát. První odchod mu příliš dlouho nevydržel. Diváci vyžadovali jeho návrat. V roce 2004 se tak René vrátil, ne ovšem na dlouho. O dva roky později skončil definitivně. Jeho postava Toma Kranicha zemřela emotivně v náruči parťáka Semira.

Miláček žen

René Steinke byl miláčkem především dámského publika. Fanynky ho milovaly hlavně kvůli jeho perfektnímu vzhledu. Postava Toma v seriálu vydržela dlouhých osm sezón. Tom nakonec tragicky zemřel na následky zranění.

Dnes je Renému Steinkemu jednašedesát let. Původně vystudoval elektrotechniku, později byl řidičem sanitky. První herecké zkušenosti začal sbírat v třiadvaceti letech. V době, kdy byl obsazen do Kobry 11, mu bylo šestatřicet let.

Natáčení Kobry 11 bylo pro něj velmi obtížné. Sám absolvoval kaskadérské scény. Ze seriálu si odnesl lásku k rychlým vozům. Ve své garáži má sportovní vůz Porsche 911 Cabrio. Tato role byla pro Reného rozhodně nejvýznamnější v jeho kariéře.

Účinkování v seriálu si ovšem nemohl vynachválit. „Je to fyzicky náročnější než divadlo, protože se aktivně zúčastňujeme mnoha akčních scén. Baví nás to a na place jsme jako malý kluci."

Současný život

Sympatický René žije v Berlíně a má jednoho syna. Mezi jeho koníčky patří čtení detektivek a knih o psychologii. Je také vášnivým sportovcem. Nejraději má fotbal, karate a potápění. Mimo to je také velmi jazykově nadaný. Mluví německy, anglicky a španělsky.

René se vzhledově příliš nezměnil. Stále si udržuje sportovní postavu a jiskru v oku neztratil ani po šedesátce. Jediné, co se opravdu změnilo, je jeho barva vlasů. René už zešedivěl, což ovšem v jeho případě není na škodu. Fanynky z něj šílí i tak.

Čas od času svou image obmění tím, že si nechá narůst delší vousy. V této image vypadá velmi mužně. René je zkrátka důkazem toho, že věk je jen pouhé číslo. Fanynky mají ovšem smůlu. Populární herec je na dlouhodobé vztahy. V současné době je šťastně zadaný.

Stále se objevuje hned v několika německých seriálech. Vidět ho můžete například ve snímcích Správná dvojka, Pobřežní stráž nebo zvláštní jednotka Lipsko.

Mimo televizní seriály jste ho mohli vidět i v několika celovečerních filmech. Má také stálé angažmá v divadle Volksbühne Berlin.

Zdroje: TV Nova, TV Guru, Osobnosti