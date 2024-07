close info Profimedia

Jestliže by stál něčí život za zfilmování, byl by to ten herce Tomáše Hanáka. Tento oblíbený umělec zažil nejedno dobrodružství, a ne vždy to bylo příjemné. Kromě cestování po celém světě bojoval s alkoholem, ale i se ženou, která mu chtěla ukrást syna. Jak to všechno ustál on i jeho manželka?

Už Hanákovo dětství nebylo tak úplně běžné a tradiční. Jeho tatínek pracoval jako zástupce Podniku zahraničního obchodu, díky čemuž hodně cestoval. A s ním samozřejmě i celá jeho rodina, a tak se stalo, že dva roky tento dnes velmi oblíbený herec strávil s tatínkem na Kubě. On sám navíc závodně vesloval, což mu také umožňovalo cestovat, pro tehdejší dobu skutečně vzácný jev. V jeho srdci ovšem nakonec nad profesionální dráhou sportovce zvítězilo herectví. Cesta za ním ovšem rozhodně nebyla tak snadná, po vystudování gymnázia se dostal na Vysokou školu ekonomickou na obor zahraniční obchod. Nejspíše chtěl sledovat otcovy šlépěje, ale ze školy byl z politických důvodů vyloučen. Nepřijali ho navíc ani na DAMU. Protloukal se tedy pomocí mnoha různých profesí, pracoval dokonce i jako rybář, skladník nebo číšník. close Magazín Tomáš Hanák vytáhl vtipnou fotografii z mladých let. Podívejte, vůbec nebyl tak krásný. Tohle vás pobaví gallery 4 Démon alkohol a myšlenky na sebevraždu Nicméně od roku 1977 působil v divadle Sklep, a to nejen jako herec, ale také jako autor. Pak ale přišly krušné osmdesátky, kdy herec bojoval s démonem jménem alkohol. To ho srazilo až na pomyslné dno, kdy dokonce přemýšlel o sebevraždě. „Alkoholismus je po čertech vážná věc. V tom stavu, pokud je člověk romantik, tak cítí nemožnost naplnění svých cílů, tužeb, lásky, štěstí a samozřejmě, že marnost umocní dalším lokem destilátu. Cítí se dobře a pláče. A támhle je most a támhle dole jsou Nusle, ó, jak to láká. Takže ty úvahy byly zcela legitimní. Každý alkoholik je myslím zná. Nedošlo k tomu, ale ty stavy byly,“ vypráví své tehdejší úvahy nad životem a smrtí v pořadu České televize 13. komnata. Léčil se v ústavu v Havlíčkově Brodě a opouštěl ho vyléčen. Přiznává ovšem, že začátky „na svobodě“ byly hodně krušné. „Když jsem se vrátil z léčení, šel jsem k lednici a pravá ruka úplně automaticky zajela do dveří lednice, protože tam vždycky byla flaška,“ zavzpomínal Hanák na doby již dávno minulé. Od roku 1994 se totiž alkoholu nedotkl. Ostatně jedním z důvodů určitě byly i jeho děti, které má celkem tři. Dcery Rozálii a Annu a syna Tomáše. S Tomášem Hanákem juniorem kdysi také zažil nepříjemné drama. Jedna psychicky narušená žena si totiž vzala do hlavy myšlenku, že je malý Tomáš její syn a chtěla ho unést. „Nějaká paní si usmyslela, že náš syn, co máme s mojí zákonnou ženou, je její syn, který jí byl odebrán v porodnici, když ho onehdy porodila,“ prozradil kdysi v rozhovoru pro web Super.cz herec. Celé to skončilo tak, že před školou v Nižboru, kde Hanák s rodinou žije, musela hlídat policie. Žena dostala i soudní zákaz se do vsi přiblížit. Hanák sám to dle svých slov bral jako legraci, nicméně jeho žena to tak neměla. „Jako matka z toho byla samozřejmě hodně vedle. Je to nebezpečný,“ uznal Hanák. Jeho krásná žena se schovává Tomáš Hanák je podruhé ženatý. Jeho druhou ženou je krásná Barbora, která se ovšem moc objektivům fotoaparátů nevystavuje. Svého muže sice doprovází na různé akce, ale mnohem radši spolu tráví čas bez pozornosti médií. Zářným příkladem toho byla například někdejší premiéra filmu Cesta do Říma v pražské Lucerně, kde se před fotografy skoro schovávali. Hanák tedy krátce médiím zapózoval, pak ale s omluvou, že se chce věnovat své ženě, z hledáčku objektivů zmizel. Na snímky, kde se hrdličky přeci jenom podařilo spolu zachytit, se můžete podívat v naší galerii. close Magazín Jak vypadá žena, kterou už téměř půl století miluje Jožo Ráž. Je stále věrná a stále neuvěřitelně krásná gallery 4 Zdroje: csfd.cz, super.cz, blesk.cz

