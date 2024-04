Externí autor 2. 4. 2024 clock 4 minuty gallery

Venku už pomalu ale jistě pučí pupeny a studený vzduch se mění na teplý vánek. Jednoho to láká k výletu, a pokud budete mít cestu podél Berounky, určitě se zastavte v Nižboru. Proč? Třeba vás ve zdejší bývalé vlakové zastávce obslouží samotný Tomáš Hanák. Co dělá herec dnes? A jak to má s alkoholem?

Na herectví rozhodně nezanevřel, nicméně stará vlaková zastávka Nižbor je jako z pohádky, tudíž se tu vlastně Tomáš Hanák cítí „jako doma“. Ať už místní, nebo turisti si nejprve mysleli, že se jedná o shodu jmen, že by přece slavný herec nestál za pípou a neotevíral si nádražní hospodu na maloměstě.

„Když jsme to tu otevřeli, tak řada lidí už tom slyšela nebo četla, a tak se přišli ze zvědavosti podívat, co ten Hanák, co ten herec tady z toho udělal. A ohlasy byly pochvalné,“ pochvaluje si výhodu povědomého obličeje gastropodnikatel a dodává, že díky své popularitě měl snazší i vyjednávání s úřady.

„Když jsem někam přišel, tak úřednice, která projednávala mou žádost, řekla: Tak jste to vy! My jsme mysleli, že je to jenom shoda jmen. Takže já jsem nemusel nikdy uplácet a povolení jsem dostával včas. Taky díky zvědavosti těch úředníků, jestli to ten Hanák vůbec dokáže,“ vypráví sympaťák Hanák v rozhovoru pro Český rozhlas.

Herec svépomocí opravil starou vlakovou zastávku

Poté, co si Hanák vzal starou vlakovou zastávku pod svá křídla, se tu dveře netrhnou. Vnitřek vypadá skutečně jako ve vlaku a herec dodává, že to rozhodně není všechno. „To zpestření spočívá v tom, že se mi podařilo sehnat a zobytnit (mýma rukama) tři vagony na spaní, takže tomu říkáme zážitková turistika. Ono opravdu spát v miniaturním prostoru, který je dán šířkou starého vagonu, je zážitek,” velebí svůj byznys a druhým dechem doplňuje, že ve svém projektu vidí i inspiraci pro mladé, kteří by mohli mít potíže dosáhnout na vlastní bydlení.

„Na bydlení si nemusí brát hypotéku gigantických rozměrů, ale že by jim mohla stačit i ta maringotka, pokud je dobře vymyšlená, neřkuli dobře udělaná vlastníma rukama,“ pokračuje Hanák. V jeho podniku jsou i jídla za velmi lidové ceny, v tomto duchu chce herec celou věc udržovat. K dobrému jídlu a hezkému počasí se pak ještě připojí výhled na místní zámek a den jako korálek je na světě.

Alkohol ho dovedl k myšlenkám na sebevraždu

Dny jako korálky ale nebyly pro Hanáka vždy v životě samozřejmostí. Herec se potýkal s démonem jménem alkohol, což ho přivedlo až k myšlenkám na sebevraždu. „Namočil jsem se do chlastu, nejsem sám. A v tom stavu, pokud je člověk romantik, tak cítí nemožnost naplnění svých cílů, tužeb, lásky, štěstí, a samozřejmě že marnost umocní dalším lokem destilátu,“ rozpovídal se o neduhu v rozhovoru pro web idnes.cz.

„A cítí se dobře a pláče. A támhle je most a támhle dole jsou Nusle, ó, jak to láká. Takže ty úvahy byly zcela legitimní. Každý alkoholik je myslím zná. Každý pořádný zodpovědný alkoholik je zná. Nedošlo k tomu, ale úvahy byly,“ zavzpomínal na temné období dnes snad už vyléčený herec. Ačkoliv pochybnosti v něm přetrvávají pořád. Koneckonců jak sám přiznal, i poté, co byl propuštěn z léčebny, úplně pít nepřestal.

„Pokud jedu do země, která oplývá nejen krásou přírody, plodin a lidí, ale i vyhlášeností vína, panáků nebo rumu, tak si tam toho panáka dám. Nebo víno,“ přiznává bez skrupulí. Hanák říká, že bez toho by to byla cesta jen poloviční a zároveň ho láká ta křehkost hranice mezi pokušením a střízlivostí. „Je to napínavý, je to dobrodrůžo,“ dodává.

„Dobrodrůžo“ si herec užil každopádně už jako malý. Jako jeden z vyvolených měl povolenku vycestovat za hranice. S rodiči strávil dva roky na Kubě, kde jeho otec pomáhal Fidelu Castrovi opravovat americké fabriky, které se rozpadaly. Učila je doma maminka a Hanák na tuto dobu vzpomíná s úsměvem na tváři.

Než propadnul herectví, za svých středoškolských let se věnoval veslování, v čemž se i několikrát stal mistrem ČSSR. Ačkoliv jeho vysněná kariéra byla v hereckém odvětví, na DAMU se mu nepodařilo se dostat. Šel tedy studovat na VŠE, odkud byl ale pro šíření protikomunistických textů vyloučen. Pracoval jako dělník, číšník, loutkoherec i skladník. Na cestě ke slávě mu pomohla režisérka Věra Chytilová, která ho obsadila do svého filmu Kopytem sem, kopytem tam.

Hanákovy problémy s alkoholem jsou do jisté míry promítnuté ve filmu Cesta domů z roku 2021.

Zdroje: cesky.radio.cz, zena.aktualne.cz, idnes.cz