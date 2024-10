Externí autor 2. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Ačkoliv nám toho mohl ještě mnoho dokázat, nedostal tu příležitost. Za svůj krátký život ale i tak dokázal vplout do srdce mnohých diváků a vytvořit tam nezapomenutelnou vzpomínku. Filmy, kde se Tomáš Holý objevil, jsou dnes evergreeny na obrazovkách.

Oblíbený český herec Tomáš Holý zažil svůj debut už v sedmi letech, a to sice ve filmu Marečku, podejte mi pero!, kam ho „dohodil” jeho dědeček, který byl na Barrandově rekvizitářem. Holý si zde střihl jen malou roličku, ale na celý filmový štáb dokázal i tak neskutečně zapůsobit, že další filmové role se jen hrnuly.

Tomáš Holý byl už jako chlapec mnohem dál za všemi svými vrstevníky. Na to, že byl ve školním věku působil velmi sebejistě, ostatně stejně, jako jeho herecké výkony. K tomu dokázal být ještě roztomilý a perfektně bezprostřední. Milovali ho jak filmaři, tak diváci.

Ani Fuchsová pro něj nebyla postrach ulice

Díky rolím ve filmech režisérky Marie Poledňákové – Jak vytrhnout velrybě stoličku a Oldřicha Lipského – Ať žijí duchové se z Holého stal dětský idol. Výjev, kdy na něj čekaly holčičky s památníčkem byl tak častý, stejně jako fakt, že mu domů poštou chodily plyšové hračky.

Režiséři s malým Tomášem moc rádi spolupracovali, nemuseli mu nic říkat, chlapec vše dělal naprosto intuitivně a přirozeně. V té době neměl absolutně žádnou konkurenci, snad až jen na Žanetu Fuchsovou, která v té době zářila zase díky filmu Lucie, postrach ulice.

Režisér Miroslav Sobota ovšem poznamenává, že ne každý dětský herec pak zvládne dospět: „Fuchsové už pak hraní moc nešlo – dětský herec často ztratí bezprostřednost, když se ocitne v pubertě a začne o hraní přemýšlet. Jen z naprosté menšiny se stanou dospělé herecké hvězdy.”

Tomáš Holý přitom o své kariéře herce neměl tak úplně jasno. Miláček národa sice do světa rozhlašoval, že ho herectví baví, zároveň s touto zprávou vyslal ale další, že chce jít na gymnázium a pak na vysokou školu.

Dětství si ostatně jako ostatní malí kluci vůbec neužil, zatímco jeho kamarádi měli prázdniny, on se učil různé filmové role. Mnohý by podotkl, že si alespoň vydělal slušné peníze, ovšem ani to nebyla tak úplně pravda.

Měl lehce podprůměrnou měsíční mzdu

„Při tabulkových, a tedy daných 120 Kčs v Československé televizi za celý natáčecí den pro dítě to dělalo například za jeho dva nejslavnější filmy vždy něco kolem 2000 Kčs za film, tehdy lehce podprůměrnou měsíční mzdu,“ píše se v knize Jmenuju se Tomáš.

„Filmem si vydělal, nejen v porovnání s dnešní dobou, ale i v porovnání s tehdejšími herci dospělých rolí, relativně dost málo,“ uvádí její autor Ota Kars, který dodává, že například takový Vladimír Menšík měl za natáčecí den 1200 korun, zatímco Holý pouhou desetinu.

Tomáš Holý vydělané peníze neutrácel, všechny si je poctivě schovával u babičky Boženky. Nicméně je neměl ani moc příležitost utratit, jeho život skončil tragicky a předčasně, když zemřel při nešťastné autonehodě v pouhých jednadvaceti letech.

