Našli jsme svatební fotky Tomáše Kluse. Nic tak alternativního jste ještě neviděli! Přesto jsou krásné!

24. 9. 2024

Letos je to už jedenáct let, co se Tomáš Klus oženil. Za ženu v roce 2013 pojal matku svých dětí Tamaru Kubovou, dnes již paní Klusovou. Veselka to byla vskutku netradiční a vy se můžete podívat, co zvolili snoubenci za svatební outfity. Budete zírat!

Tomáš Klus a jeho vyvolená Tamara se přitom brali dokonce nadvakrát. První obřad se konal v naprosté tajnosti a účastnili se ho jen ti nejbližší. Pokud si ale při slovu “svatba” představíte bílé princeznovské šaty, tak ty byste na nevěstě v tomto případě hledali jen těžko. Velmi netradičně pojatá svatba Snoubenci si na svůj (první) velký den oblékli indiánské šaty a na hlavách měli dokonce čelenky s typickými ptačími péry. Celá akce se nesla v duchu hippies a stejný dress code museli dodržet i všichni svatebčané. Tahle veselka ale nebyla úředně oficiální, a tak se pak zpěvák do jedné z institucí musel vydat, aby jejich svazek byl uznán i státem. „Ať už to byla Svatba v Zemi za duhou, kde se i nejzatvrzelejší Srdce rozvibrovala sounáležením jedinému zdroji, čili Lásce, a nebo ty paní, které nás oddávaly ofiko na ouřadě, kam jsme dorazili jen se psy, svědky a Josefínou, v indiánských čelenkách jsme si odzpívali svatební pochod a v očích těch dam se zajiskřila tatáž Svobodomyslnost, kterou do mého života přinesla TaMá s Fí,“ napsal tenkrát hudebník na sociální síť. Josefínka neboli “Fí” je Klusovic dcera, která se narodila v roce 2013. Web Extra.cz přišel pak s překvapivým vyjádřením jednoho ze svatebčanů: „Všechno řídila Tamara, Tomáš do toho skoro nemohl mluvit. Chtěl to v mírovém duchu, což mu splnila, a to bylo tak všechno. On má hlavu v oblacích, a hlavně na seznamu hostů bylo vidět, že Tamara s ním prostě nediskutovala.“ Klus se přiznal, nevěrný byl už od školky Vztah Klusových je celkově médii velmi propíraný, a to hlavně z důvodu zpěvákovy nevěry, ke které se pak dokonce i veřejně přiznal. „Prakticky od školky jsem konstantně podváděl všechny přítelkyně, včetně své ženy. Její odpuštění se mi stalo osvobozením a dalo mi pochopit, že pravda, opravdovost alias nebojácná autenticita, přijetí toho, kdo jsem, se vším, čím jsem doposud byl, a vědomé přijetí toho, že co zasadím, to sklidím,“ znělo zpěvákovo vyjádření k celé věci. Tamara mu nevěru odpustila Tamara svému muži vše odpustila a dnes tak manželé oslavují už jedenáct let společného soužití. Kromě dcerky Josefíny mají ještě synka Alfréda, který se narodil v roce 2016 a o rok později přivítali na svět ještě jednu holčičku, Jenovéfu. Zdá se, že ačkoliv tedy vztah manželů Klusových nebyl vždy jako na obláčku, krize se jim podařilo společně překonat, a tak je zřejmě čeká ještě spousta let plných lásky. Jak vypadala netradiční svatba Tomáše Kluse a jeho ženy Tamary se můžete podívat v naší galerii. Zdroje: blesk.cz, extra.cz, super.cz Přihlášení (esc) close My si vás zapamatujeme a můžete číst Dotyk.cz bez omezení. googlePokračovat přes Google facebookPokračovat přes Facebook seznamPokračovat přes Seznam nebo se přihlaste E-mail Heslo visible Zapomněli jste heslo? Přihlásit se Ještě nemáte účet? Registrujte se Odemknout anketu (esc) close warning_fill Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé. Přihlásit Jak jste spokojeni s tímto článkem? Budeme vděční za vaši upřímnou zpětnou vazbu. Předáme vaše hodnocení redaktorovi, aby se mohl nadále zlepšovat. Hlasovalo: 0

user Externí autor

