Herec Tomáš Krejčíř se českému divákovi nejvíce do paměti vryl svou ústřední rolí ve veleúspěšném seriálu televize Prima –Rodinná Pouta. I když pak seriál změnil název na Velmi křehké vztahy, je to už drahná řada let, co se vysílal. Od té doby toho stihl seriálový Adam spoustu. Co dnes dělá?

Právě díky Rodinným poutům se Krejčíř v roce 2004 proslavil. Dramatické události rodiny Rubešových a jejího blízkého okolí doslova trhaly rekordy ve sledovanosti. Seriál z područí sesterského scenáristického dua Kateřiny a Jitky Bártů diváci natolik milovali, že televizi odpustili i změnu názvu na Velmi křehké vztahy. Tato změna v roce 2006 musela být provedena z důvodu sporů dvou produkčních společností. Nicméně seriál jako takový to neohrozilo, ačkoliv se jisté úpravy provést musely.

„My jsme byli Adam a Eva – tak se to původně mělo jmenovat – ale pak se rozhodlo v kuloárech – teď tady vynáším tajemství, ale už je to stejně jedno – že je to moc navázané na toho Adama a Evu. Takže se řeklo, že to budou Rodinná pouta. Všichni se tomu smáli, měli z toho srandu, že je to telenovela. Všichni herci říkali: Ty jsi se zbláznil, ty hraješ v tomhle?! A dneska v tom hrají úplně všichni,” odpovídá na otázku webu idnes.cz Krejčíř dnes, s již velkým odstupem, jak na tehdejší raketový vzestup vzpomíná. Zároveň dodává, že se z hereckého prostředí posunul jiným směrem.

Z Primy na Novu a pak úplně pryč

Nicméně bezprostředně po Rodinných poutech jeho cesta vedla na konkurenční Novu. Z Primy ho ještě zkoušeli přemlouvat, aby se vrátil právě do pozměněného pokračování, ale pro Krejčíře to už byla uzavřená kapitola. Na Nově se objevil v Ulici, Ordinaci a působil i jako moderátor Snídaně s Novou. Tam se potkal i se svou současnou manželkou.

V té době byl i členem mormonské sekty, která mu udávala směr života. Když mu ale cestu zkřížila láska, musel se rozhodnout. A dopadlo to tak, že se sekty po dvaceti letech vystoupil. S Petrou to ale také nebylo jednoduché. Krejčíř byl totiž ženatý a s manželkou měl tři společné děti.

„Pro mě bylo složité a bolestné odejít od rodiny. Myslel jsem si, že mně se to nikdy nestane. Bylo mi jasné, že rodinu musím finančně zajistit. Tak jsme si řekli, že vybudujeme byznys, ze kterého budu moct živit rodinu bývalou i tu novou. Zpočátku vztahy nebyly jednoduché, ale teď dá se říct, že jsme s bývalou ženou kamarádi. Vím, je to klišé, ale v podstatě je to tak,“ uvedl v roce 2017 dnes už neherec, nýbrž podnikatel a spokojený a nadšený venkovan.

Všechno prodal, nemusí už do smrti pracovat

Byznysem Krejčíř se vrhnul na podnikání v oblasti estetické medicíny. Z malé ordinace jeho druhé ženy Petry se za devět let tvrdé práce dostali až k neuvěřitelnému počtu jedenácti očních ordinací, devíti optikám, dentální hygieně a dvěma centrům estetické medicíny. Pak se ale manželé rozhodli vše prodat.

„Skoro patnáct let jsem měl se svou ženou docela velkou oftalmologickou firmu o asi sto zaměstnancích. Dělali jsme oční ordinace, optiky, operovali jsme oči. V červenci jsme ji prodali. Což je pro nás strašně fajn. Ne že bych nevěděl, co s penězi, ale nemusím už do smrti pracovat. Takže teď nedělám nic,“ řekl v roce 2022 Krejčíř pro eXtra.cz.

Nicnedělání se skvěle nedělá na venkově, kde Krejčíř s manželkou nyní pobývají. A náramně si tento život pochvalují. „Mám pocit, že v městech jsme všichni namačkaní, vevnitř. A já jsem teď venku, na venkově. Mám farmu, pět hektarů, strašnou spoustu zvířat, a hlavně jsou tam lidi,” nemůže si vynachválit svůj současný život a druhým dechem dodává: „Máte vajíčka, dáte někomu vajíčka. Někdo potřebuje podběrák, půjčíte mu podběrák. Prostě je to takové normální. Takže jsem lobbista za venkov. To je můj hlavní pracovní plán.”

