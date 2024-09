Externí autor 7. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Herec Tomáš Krejčíř se proslavil především v seriálu Rodinná pouta, kde ztvárnil Adama Rubeše. Jeho životní pouť by ale dost možná vydala na knihu. Desítky let totiž strávil v sektě, která ovlivňovala jeho život. Poté se rozhodl vše zahodit a začít farmařit.

Kromě Rodinných pout mohli diváci Tomáše Krejčíře vidět také v seriálu Ordinace v Růžové zahradě nebo jako moderátora. Dnes na něj ale na televizní obrazovce nenarazíte, protože se světu showbyznysu téměř kompletně vyhýbá.

Jedinou šancí, jak ho vidět, je proto navštívit některou z jeho divadelních her, které se ovšem hrají především v oblastních divadlech, a to ještě pouze několikrát za měsíc.

Se svou manželkou kdysi podnikal a jejich firma byla velmi úspěšná. Podnik, který se zabýval především estetickou a oční medicínou, ale před časem prodali a tím se prakticky zajistili na zbytek života. Nic jim proto nebránilo odejít z Prahy a vrhnout se na farmaření.

Nedaleko Prahy si pořídili rozlehlou usedlost, která v minulosti byla využívána jako mlýn. Již několik let tam spokojeně hospodaří a kromě potomků se nyní starají také o spoustu domácích zvířat. Konkrétně jde o osly, ovce, kozy a lamy. Kolik přesně zvířat mají, ale ještě nikdy nespočítali.

„Kolik zvířat máme, jsem upřímně ještě nikdy nespočítal, ale určitě je to více než sto. Ono stačí jen devět koček a čtyři psi, které máme doma, a to už je třináct zvířat. Většinu té otrocké práce odvedu já s manželkou, máme ale jednu slečnu koňačku, která nám se zvířaty pomáhá, a pak správce, který se stará o objekty. Jinak bychom se asi zbláznili,” popsal Tomáš Krejčíř pro Kafe.cz před časem.

„Zvířata jsme se ženou měli rádi vždycky, ale dřív to byl takový koníček. S věkem to tak nějak přišlo. Pozoruji to i u svých kamarádů, že jak stárnou, přibližují se zemi. Možná to tak máme všichni, než se do té země definitivně vrátíme,” dodal s úsměvem herec.

V minulosti byl členem sekty

Ne každý o něm také ví, že velkou část života hrálo podstatnou roli v jeho každodennosti náboženství. Jeho americký kamarád ho totiž zamlada přivedl do Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, jejímž členům se říká mormoni. Tato církev se sice sama považuje za křesťanskou, ale v českém kontextu je vnímána spíše jako sekta.

Do církve Tomáš Krejčíř přivedl svou manželku Gábinu a postupně také všechny tři potomky. Po zhruba dvaceti letech se ale velmi překvapivě rozhodl z náboženského hnutí opět vystoupit. Jedním z důvodů bylo údajně také to, že mormoni mají velmi přísné nároky na morálku svých členů.

Kromě toho, že se řídí desaterem, také odmítají jakékoliv omamné látky. Tedy nejen drogy a alkohol, ale také například kávu nebo čaj. Členové také církvi pravidelně odvádějí desátky ze svého platu, které poté bývají použity na dobročinné účely.

Dnes není členem žádné církve

Kvůli tomu Tomáš Krejčíř dlouho odmítal některé pracovní nabídky, což ho dost podstatně limitovalo v tom, čemu se mohl věnovat.

„Bylo to tak, že jsem věřil tomu, že takovou věc, jako je třeba reklama na Becherovku, za velmi krásné peníze musím odmítnout. Věřil jsem totiž tomu, že to není dobré,” svěřil se.

„Bez mormonů bych byl mnohem dál, tedy minimálně jako herec. Mormonská církev mě limitovala v tom, že jsem musel ignorovat různé nabídky, vyhýbat se různým rolím,” dodal Tomáš Krejčíř s tím, že k odchodu ho ale přiměly především osobní důvody.

