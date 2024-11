Externí autor 22. 11. 2024 clock 4 minuty gallery

Tomáš Rosický byl kdysi miláčkem celého Česka, mužů pro svůj fotbalový um, žen pro svůj sexy vzhled. Bohužel pro oba tábory - dnes je Rosický již ve fotbalovém důchodu a už přes dvacet let šťastně zadaný. Koho si hýčká doma a jak jim to klape?

Někdejší fotbalový reprezentant je dnes ředitelem pražské Sparty. Konec kariéry oznámil Rosický v sedmatřiceti letech 20. prosince 2017 na tiskové konferenci na letenském stadionu. Tedy na místě, kde fotbalově vyrostl. „Po dlouhé úvaze jsem došel k názoru, že své tělo už nedokážu připravit na zátěž, kterou vyžaduje profesionální fotbal,” uvedl na tiskovce.

Zdrcující zpráva pro všechny fotbalové fanoušky

Pro všechny sportovní fanoušky to tehdy byla zdrcující zpráva, Rosický patřil mezi jedny z nejlepších fotbalistů všech dob. „Stalo se mi poprvé, že hlava už prostě řekla dost,“ svěřil se Rosický a ti, kdo byli přítomní na konferenci, mohli zahlédnout i najednou se lesknoucí oči slzami. Konec kariéry se neoznamuje každý den a pro sportovce je to velký krok.

V tuto nelehkou dobu mu věrně po boku stála jeho milovaná manželka. Tou je Radka Rosická, čtenáři spíš více známá pod svým rodným jménem Kocurová. Radka s Tomášem jsou spolu dnes již přes dvacet let.

Kocurová je česká moderátorka, bývalá modelka a II. vicemiss České republiky pro rok 2002. Svatbu s Rosickým měla v roce 2014, kdy přijala i manželovo jméno a od té doby vystupuje na veřejnosti jako Radka Rosická.

Manželé společně vychovávají syna Tomáše, který se narodil v roce 2013. Rosická byla těhotná už dříve, o miminko ale bohužel přišla v pátém měsíci těhotenství. Když se jim narodil zdravý synek, hrál Rosický za Arsenal. Radka Rosická přiblížila, jaké pro ni bylo udržovat vztah na dálku.

„Kdysi mi nevadilo létat, přestože ty lety nebyly až tak dlouhé, zpočátku do Německa, pak do Anglie. Teď, když už jsem starší a máme rodinu, zvažujeme každou cestu letadlem, aby byla co nejkratší. To cestování je úplně jiné,” prozradila v rozhovoru pro web Prima Ženy.

Bylo tedy vůbec něco, kvůli čemu musela dělat kompromisy? Její partner byl světově uznávaný fotbalista, ona byla úspěšná modelka také s rolí moderátorky v televizi. „My jsme spolu 18 let, a abych pravdu řekla, na žádné kompromisy si nepamatuju. Teď z hlavy si nevzpomenu, kdy jsem musela ustoupit. Všechno šlo ruku v ruce, souznělo to a neměla jsem pocit, že bych musela dělat nějaké kompromisy nebo větší ústupky,” snažila se vzpomenout si i dnes stále krásná Rosická.

Tomáš a Radka patří mezi nejstabilnější páry českého showbyznysu, a to i přesto, že vždy nebylo vše jako na růžovém obláčku. V roce 2007 Rosického kolega a kamarád Tomáš Ujfaluši pořádal narozeninový večírek. Na tom by nebylo nic až tak podezřelého nebo zarážejícího, kdyby to nebylo za přítomnosti šesti prostitutek.

Tehdy ještě Kocurová se k celé věci vyjádřila takto: „O našem vztahu jsem nikdy nemluvila otevřeně a nehodlám to měnit. S Tomášem jsem v kontaktu. Je to ale naše soukromá věc a nemám nejmenší důvod řešit tuhle záležitost s novináři.“

Na lásku je prostitutka krátká

Jak je vidět, jejich vztah to skutečně nijak nepoškodilo, dodnes jsou spolu a spokojeně tokají. Ačkoliv se ve společnosti moc neukazují, když už dostaneme tu příležitost je někde spatřit, září štěstím a nesmírně jim to spolu sluší.

Jednou z takových příležitostí byl například Česko-slovenský ples, kde tehdy třiačtyřicetiletá Rosická svým vzhledem naprosto všechny odzbrojila.

