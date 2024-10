Externí autor 5. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Českého zpěváka Tomáše Savku (41) si veřejnost pamatuje hlavně z úspěšné pěvecké reality show SuperStar. Po jejím skončení zpěv nepověsil na hřebík. Dál působí v muzikálech, našel si o 11 let starší partnerku a má nádhernou dceru. Jak se od dob SuperStar změnil?

SuperStar mu změnila život

Tomáš Savka je rodák z Karlových Varů, kde se narodil v roce 1983. Během základní školy chodil i do umělecké, kde se učil hrát na housle. Po základní škole vystudoval gymnázium, které úspěšně zakončil maturitní zkouškou. V roce 2003 nastal zlom v jeho životě. Přihlásil se totiž do první řady pěvecké show SuperStar.

První řada SuperStar zaznamenala enormní úspěch u lidí a finalisty si veřejnost pamatuje dodnes. S každou další řadou popularita soutěže upadala a dnes se jednotliví vítězové lidem pletou. V roce 2004 byli účastníci celebrity, které si svoji slávu užívaly plnými doušky. Koneckonců Tomáš Savka by mohl vyprávět.

„Nemyslím si, že by byl výjimečný svým obsazením. To na rovinu. Výjimečný byl tím, že to bylo poprvé. Učil se to štáb, učili jsme se to my. Podle nějakého rámcového mustru, který nikdo moc neznal. A učila se to i veřejnost," řekl v nedávném rozhovoru pro iDnes.cz. Tomáš Savka se dostal až do finálové desítky a nakonec skončil na čtvrtém místě.

Samozřejmě, že ho v tu dobu mrzelo, že se neumístil na lepší pozici. S odstupem času ale zjistil, že o vítězství vůbec nejde. Z Tomáše Savky se stal převážně muzikálový zpěvák. Na otázku, jak by se vyvíjela jeho kariéra bez SuperStar, sám nedokáže jednoznačně odpovědět. Fanoušci jsou ale přesvědčeni, že by si cestu k pěvecké kariéře našel tak či onak.

Řídil opilý a porval se

„Nevím, jestli přímo k muzikálu, ale určitě by směřovala k muzice. Od šesti let jsem hrál na housle, pak na klavír, zpíval. Hudba by mne tedy asi neminula," řekl v rozhovoru. Pouhý rok po SuperStar v roce 2005 řídil opilý a zapletl se do rvačky, ze které si odnesl několik řezných ran na hlavě a zádech.

„Přijel jsem se skupinou čtyř lidí – dva kluci a dvě holky. Nepředváděl jsme se," namítal s tím, že rvačku rozhodně nevyprovokoval on. „Někdo mi před restaurací propíchl gumy. Objevilo se pár kluků, kteří na mě měli nemístné poznámky. Pak došlo ke slovní potyčce a k tahanici a já nakonec skončil ve výkladu," popsal celý incident.

Na podrobnosti děsivého incidentu si bohužel nepamatoval. „Nevím, kdo rvačku začal. Nepamatuji se. Ztratil jsem krev, bouchl jsem se do hlavy," dodal s tím, že po rvačce nasedl do auta, i když byl posilněný alkoholem a s propíchnutými gumami odjel okamžitě do nemocnice. „Byl jsem v ohrožení života. Bylo rozumnější sednout do auta než čekat na záchranku," dodal.

Protivníci Savky tehdy tvrdili něco jiného. „Napadení bylo ze strany Savky. Vycházel ven z restaurace a mluvil sprostě. Zeptal jsem se, jestli ty poznámky byly na mě, a on do mě strčil. Zaútočili na mě i jeho kamarádi," sdělil tehdy mladík iDnes.cz. Nakonec nikdo na nikoho nepodával žalobu, ale tvář Tomáše Savky do konce života zdobí ohromná jizva.

O 11 let starší partnerka

„Na tiskovku k muzikálu Lucrezia Borgia přišla mně neznámá nádherná žena, múza, já ani nemohl uvěřit svým očím. Úplně mě okouzlila! Potom jsme se potkávali při zkouškách, táhlo mě to k ní a dělal jsem psí kusy, abych ji upoutal," popsal pro iDnes.cz osudové setkánu s o 11 let starší Zuzanou, která je maminkou čtyř dětí.

Zuzana je bývalá vynikající sólistka baletu plzeňského Národního divadla a s Tomáše jsou svoji už devět let. Brali se v roce 2015 a z jejich lásky vzešla krásná dcera Andulka. Zpěvák se přiznal, že vždycky byl na starší ženy a je naprosto přesvědčený, že Zuzana je jeho osudová žena.

„Vždycky jsem byl na starší baby! Né, vážně. Starší ženy se mi vždycky líbily, i když jsem před Zuzanou s žádnou holkou starší než já nechodil. Ale se Zuzanou to bylo osudové. Když jsem ji uviděl, totálně jsem se rozplynul. Byla to femme fatale a bylo mi úplně jedno, kolik jí je let," dodal hrdě Tomáš Savka, který je i po devíti letech zamilovaný jako malý kluk. Do galerie se můžete podívat, jak se za ta léta změnil.

Zdroje: Blesk.cz, iDnes.cz, Super.cz