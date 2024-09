Externí autor 26. 9. 2024 clock 4 minuty gallery

Herce Tomáše Töpfera si většina lidí pamatuje z legendárního seriálu Život na zámku. Své soukromí si pečlivě hlídá a prakticky o něm nemluví. Občas ale herec, který brzy oslaví 74. narozeniny, udělá výjimku. Jeho nejbolestivější místo jsou dcery, které jeho první žena unesla.

Herec Tomáš Töpfer to neměl v životě vůbec jednoduché. V mládí často slýchával, že je Žid, oba jeho rodiče prošli koncentračními tábory. „Brácha se kvůli tomu pral. Naši nám ale říkali, že si na to musíme zvyknout,“ řekl v rozhovoru pro Divadelní noviny s tím, že toto období jako dítě velmi těžce nesl.

Nebyl jediný, kdo se potýkal s takovými problémy. Spoustu lidé kolem něj si kvůli podobným problémům rozhodlo změnit jméno. On však nikdy neustoupil. Velké problémy měl také v období komunismu. Jeho tchán Karel Pichlík byl totiž jedním z prvních, kteří podepsali Chartu 77. Tehdy ho sledovala tajná policie a on měl strach, aby za ním chartisté také nepřišli kvůli podpisu.

„Ale zároveň bych se styděl nepodepsat," nechal se slyšet herec, kterého se komunisté snažili přemluvit ke spolupráci, ale on nikdy nepodlehl. StB moc dobře věděla, na co se zaměřit. Pro Töpfera byla rodina vším a zároveň to bylo jeho nejzranitelnější místo. V návaznosti na další události bylo tohle nic, oproti tomu, co herce čekalo v budoucnu. A opět se to týkalo jeho milované rodiny, na kterou byl extrémně fixovaný.

Manželka mu unesla dcery

Psal se rok 1987 a bývalá manželka Töpfera vzala tajně jeho dvě dcery Terezu a Martu do USA, aniž by jejich otci cokoliv řekla. Pro herce neexistovala žádná jiná možnost, než dcery dostat zpátky do Česka. Manželka Zdena Hodková ho tehdy tímto činem velmi zranila. „Byl jsem v situaci Čecha, který nemá žádné peníze, žádné valuty, aby mohl bydlet v hotelu," vzpomínal herec.

V tuto těžkou dobu mu nejvíce pomohl muž, který byl s jeho otcem v koncentračním táboře. Jednak herce nechal u sebe bydlet, a také dokázal sehnat adresu současného bydliště jeho dcer. „Navíc jsem měl na hledání svých ztracených dcer už pouze tři dny. Můj hostitel, což byl pán, který byl s mým tatínkem za války v koncentráku, mi opravdu pomohl. Zjistil mi přesnou adresu bydliště, protože se tam stýkal s českou komunitou," zavzpomínal v dokumentu o svém životě Töpfer.

Rozhodl se okamžitě jednat a za svými dcerami odjel do USA. Jejich shledání bylo skutečně dojemné. „“Řekl jsem jim, že je mám moc rád a že jsem na ně ani na okamžik nezapomněl," pokračoval. Ale ani v tuto chvíle se bohužel šťastný konec nekonal. Hned po setkání se domluvili, že příští den proběhne oběd, na který se všichni moc těšili. Tedy až na jejich matku Zdenu.

Když Töpfer druhý den dorazil na domluvený oběd, našel pouze prázdný dům. Jejich matka obě dcery znova odvezla, aby zamezila styku z jejich otcem. Na další shledání si herec musel počkat dlouhých šest let, kdy na ně každičkou minutu myslel. Byla to pro něj naprosto nepředstavitelná muka.

Dcery se vrátily do Česka, ale nezvykly si

Obě dvě dcery se po letech vrátily zpátky do Česka, ale bohužel si tady nezvykly. Přes počáteční problémy mají i přesto se svým otcem krásný vztah, jsou v pravidelném kontaktu a navštěvují se. Tereza a Marta nedají na svého tatínka dopustit. Herec se podruhé oženil a má tak na blízku svoji nevlastní dceru Lucii. V roce 1992 si totiž vzal svoji osudovou ženu Martu Hergetovou.

Jeho dcerám Tereze a Martě se daří skvěle. Tereza žije v USA, kde pracuje jako učitelka angličtiny a Marta se věnuje zpěvu. Jejím stylem je world music a před deseti lety se nečekaně vrátila do Česka, čímž udělala svému otci ohromnou radost. Tehdy se nechala slyšet, že by ráda oprášila svůj rodný jazyk.

V České republice se jí následně podařilo vydat také CD, která nazpívala v češtině a od té doby koncertuje. Jak to vypadá, tak i na Tomáše Töpfera se usmálo štěstí. Nejenom, že to s jeho dcerami dobře dopadlo, ale také má po svém boku konečně tu pravou. Ironií všeho je, že se seznámili v době, kdy se rozváděl se svojí první manželkou.

Jeho druhá žena totiž tehdy pracovala u soudu. „Ona nebyla soudkyně, byl jsem na soudě kvůli výživnému na děti. Náhodou jsme se setkali, ona mi uvařila kafe a byla na mě příjemná a hodná. Povídali jsme si, sešli jsme se, pozval jsem ji na večeři, a nakonec jsme spolu posnídali. Od té doby spolu snídáme často," dodal herec s úsměvem pro časopis Vlasta.

Zdroje: Prima Ženy, Medium.seznam.cz