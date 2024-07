Externí autor 14. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Tomáš Töpfer je oblíbený český herec. Své soukromí si ovšem tento třiasedmdesátiletý umělec bedlivě střeží, ostatně k tomu má své důvody. V minulosti si prošel nelehkou situací. Jeho první žena mu utekla i s dětmi za oceán a on se je vydal hledat na vlastní pěst. Jak to dopadlo a s kým žije dnes?

První manželství Tomáše Töpfera neskončilo úplně dobře. Manželé se rozvedli v roce 1987 a hercova, v tu dobu už bývalá, žena Marta se rozhodla, že emigruje do USA. Nikomu se o tom však ani slůvkem nezmínila a co více, vzala s sebou i dvě dcery, které měla společně s Töpferem.

„Byl jsem v situaci Čecha, který nemá žádné peníze, žádné valuty, aby mohl bydlet v hotelu. Navíc jsem měl na hledání svých ztracených dcer už pouze tři dny. Můj hostitel, což byl pán, který byl s mým tatínkem za války v koncentráku, mi opravdu pomohl. Zjistil mi přesnou adresu bydliště, protože se tam stýkal s českou komunitou,“ prozradil herec v rozhovoru s Viktorem Preissem v pořadu Báječný svět, kde vyprávěl o tom, jaké nelehké chvíle tehdy prožíval.

Našel je, ale exmanželka je zase odvezla pryč

Když je konečně našel, nastalo skutečně velmi emotivní setkání. „Když jsem 26. prosince zaklepal na jejich dveře v suterénním bytě, obě dcerky mi hned přišly otevřít. Hned mě poznaly. Řekl jsem jim tehdy, že je mám moc rád a že jsem na ně nezapomněl,“ zavzpomínal Töpfer na dojemný okamžik.

Krátká návštěva se ukončila tím, že jim slíbil, že je následující den vyzvedne, donese jim vánoční dárky a zajdou si na oběd. To se ovšem nestalo. Když druhý den do bytu přijel, bylo zamčeno. Jeho žena i s dcerkami odjela a on se s nimi poté setkal zas až za dlouhých šest let.

Konec dobrý, všechno dobré

Jak tomu naštěstí ale bývá, čas vše vyřešil a dnes se s nimi Töpfer opět vídá. Tereza pracuje v USA jako učitelka a Marta se po tatínkovi dala na uměleckou dráhu a stala se zpěvačkou. Druhá zmíněná se dokonce i přese úspěch za “velkou louží” rozhodla vrátit do rodné vlasti.

„Pořád jsem měla ten podvědomý pocit, že do Ameriky úplně nepatřím,“ uvedla Marta Töpferová v rozhovoru pro web Novinky.cz. Po New Yorku se jí občas zasteskne, nicméně ví, že se tam může kdykoliv vrátit nebo zajet na návštěvu.

Čas vyřešil i další věc, a sice tu, že herec si našel novou manželku. Bylo to už v čase, kdy se rozváděl. Jeho současná žena pracovala u soudu a někteří Töpferovi kolegové a kamarádi si z něj dělali „dobrý den“, že umělce rozvedla a hned poté si ho ulovila pro sebe. Töpfer ale vše osvětlil.

„Ona nebyla soudkyně, byl jsem na soudě kvůli výživnému na děti. Náhodou jsme se setkali, ona mi uvařila kafe, byla na mě příjemná a hodná. Povídali jsme si, sešli jsme se, pozval jsem ji na večeři, a nakonec jsme spolu posnídali. Od té doby spolu snídáme často,“ prozradil herec v rozhovoru pro časopis Vlasta.

Dnes má konečně klid

S druhou manželkou konečně došel vytouženého klidu a rodinného štěstí. Společně mají dceru Lucii. Dnes již na dobu nešťastného prvního manželství vzpomíná s humorem. „Já říkám, že je to second service jako v tenise, a hezky to říkají Francouzi, kteří tvrdí, že první manželství je jako mléčný zub, a ten musí ven,“ prohlásil oblíbený herec.

Svou druhou ženu si ovšem dobře chrání, nicméně pozornosti médií zcela neunikla. Jak vypadá se můžete podívat v naší galerii.

