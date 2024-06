Externí autor 1. 6. 2024 clock 3 minuty gallery

Nekonečný seriál TV Nova Ulice baví diváky již od roku 2005. Za tu dobu jím prošla pěkná řádka herců. Někteří aktéři byli z Ulice „odejiti“ tím, že v seriálu zemřeli, někteří herci bohužel zemřeli doopravdy. Mezi nejbolestivější ztráty patří Hana Maciuchová a Tomáš Valík.

Příští rok tomu bude již dvacet let, co tato mýdlová opera spadá mezi nejoblíbenější pořady u nás vůbec. Jedná se o první původní nekonečný seriál, který byl v Česku napsán. Co na tom, že filmové weby i širší divácká veřejnost nehodnotí Ulici příliš vysoko, svou fanouškovskou základnu seriál má, a to i přesto, že ti, kteří se na něj začali dívat jako puberťáci, dnes zakládají rodiny.

Naopak, mnozí s těmi úplně původními představiteli vyrostli. A ačkoliv se jich už moc v seriálu v současných dnech nevyskytuje, například rodina Jordánova, kde své kariéry odstartovali Jakub Štáfek a Patricie Solaříková (dnes Pagáčová), utkvěla v paměti všem dodnes.

Děj seriálu se odehrává v „Potěmkinově vesničce“, tedy v kulisách domů, které domy nejsou. Ulice se skládá z pár činžovních domů, kadeřnictví, restaurace, obchodu, které jsou postaveny v hostivařských ateliérech, stejně tak jako samotné byty zúčastněných. Z těch původních se dnes v seriálu můžeme stále setkat už jen s Peškem a Nyklovými.

Nemoc skrýval do poslední chvíle

Jednou z oblíbených, možná i jednou z nejoblíbenějších postav byla Miriam Hejlová, kterou ztvárnila skvělá herečka Hana Maciuchová. Ta bohužel již delší dobu bojovala se zákeřnou nemocí, které později i podlehla. Její odchod do hereckého nebe neoplakali jen fanoušci Ulice, ale také lidé, kteří měli rádi seriály jako Chalupáři, Třicet případů majora Zemana nebo Nemocnice na kraji města.

Dalším smutným odchodem byla smrt Tomáše Valíka, který se řadil k těm novějším postavám v Ulici. Větší šok to pro jeho kolegy byl, protože o jeho nemoci nikdo nevěděl. Dokonce ani jeho dcera. Že svou nemoc skrýval až do poslední chvíle, potvrdila i herečka Patricie Pagáčová.

„Je to hrozná zpráva. Netušila jsem, že byl nemocný, takže jsem byla dost v šoku, když jsem se to dozvěděla. Na place jsme se sice moc nepotkávali, ale znali jsme se. Je mi to hrozně líto,“ řekla Pagáčová v roce 2016 v rozhovoru pro deník Blesk.

Spekulace ohledně příčiny smrti

Tím, kdo s pekařem Richardem Zajíčkem trávil jeho poslední chvíle, byla Šárka Ullrichová, jeho herecká kolegyně právě z Ulice. „Je to strašný. Byla jsem s ním poslední týden, co umíral. To už jsem věděla, že zemře. To, co teď cítím, nejde vůbec vyjádřit slovy. Je mi hrozně. Byl něco jako můj brácha, moje spřízněná duše. Věděla, jsem, že umře, ale nebyla jsem na to vůbec připravená, na to se nedá připravit,“ popsala tehdejší pocity se slzami v očích.

Kolem příčiny smrti oblíbeného herce se vyrojily spekulace, že zemřel na rakovinu, nebo že byl dokonce HIV pozitivní. Rodina i blízké hercovo okolí byli znechucení těmito nepodloženými fámami a ihned tato tvrzení vyvrátily. Valík několikrát přechodil zápal plic a jeho tělo se s tím posledním už nedokázalo vypořádat. Zemřel 8. října 2016 v Nemocnici Na Bulovce, kde byl hospitalizován ve věku jednapadesáti let.

