V srpnu oslavil své padesáté čtvrté narozeniny. Doma je především na divadelních prknech, známe ho ale z epizodních rolí v seriálech, z nichž tou nejznámější je Toníček v Četnických humoreskách, ač v něm byl jen devět dílu. Trochu nechvalně se proslavil i mimo kameru.

Nemohl uvěřit

Představitel strážmistra a psovoda Antonína Šebestíka alias Toníčka v Četnických humoreskách Pavel Doucek (*27. srpna 1970) je rodák z Hradce Králové a jako elév začal hrát na scéně tamního Divadla Vítězného února (dnes Klicperova divadla). Profesionální angažmá získal v roce 1992 v Moravském divadle Olomouc. Tam si ho vyhlédl režisér Antonín Moskalyk do svého seriálu, a když ho z brněnské produkce pozvali na kamerové zkoušky domníval se, že si z něho někdo vystřelil. Nevěřil, že by takovou roli mohl dostat. Postava poctivého četníka se mu líbila a bez váhání ji přijal, i když věděl, že v devátém díle zemře.

Toníček, stejně jako jeho služební německý ovčák Argo jsou skutečné postavy (více viz galerie), v seriálu je zamilovaný do hospodyně Andělky a rozhodne se s ní oženit, jenže krátce před svatbou je zastřelen. In memoriam je pak povýšen na štábního strážmistra. Na natáčení Doucek dodnes vzpomíná rád, stejně jako na setkání s krásnými lidmi, respekt, který měl ke známým hercům, jejich rady, i na líbání s Andreou Elsnerovou alias Andělkou. Odchod byl prý smutný, ale za tu roli je vděčný.

Věrným Toníčkovým parťákem byl služební pes Argo (Toníček vlevo)

Od počátku nového tisíciletí byl Doucek na volné noze, hrál ve Východočeském divadle v Pardubicích, pohyboval se v Praze, jako mim působil v černém divadle Metro, až se v roce 2010 dostal do Národního divadla v Brně.

Kuřátko na bylinkách

O rok později si nadrobil pořádný průšvih. Byl jedním z organizátorů letního setkání, soustředění herců a studentů JAMU v Lipolticích na Pardubicku, kde měli amatérská představení. Prý jen tak z legrace, aby hereckým nováčkům navodili dobrou náladu, se svým kolegou přimíchali do másla marihuanu. Bylinkové máslíčko nic netušící kuchařka penzionu podala s kuřátkem. Pro dvanáct z nich musela přijet záchranka, protože místo bujaré nálady se u nich dostavily poruchy hybnosti a vidění, měli sucho v ústech, některé brněl jazyk, někteří propadli neskutečné euforii, jiní depresivní náladě.

Případ vyšetřovala policie. Po počátečním zapírání se Doucek s kolegou přiznali. Byl jim původně vyměřen za „přečin nedovolené výroby a jiného nakládání a omamnými a psychotropními látkami a jedy“ pětiletý trest let za mřížemi, vyfasovali však jen dvouletou podmínku.

Téměř třicet let

I když měl seriál Četnické humoresky premiéru v roce 2001, natáčet se začal v srpnu před dvaceti šesti lety a dnes byste „Toníčka“ na ulici nepoznali, především proto, že prý často mění svou image. Ti, co nepatří k návštěvníkům divadel, ho tak můžou znát z kriminálních seriálů Labyrint či Policie Modrava, z Modrého kódu a 1. mise. Z filmů kromě psychologického dramatu Posel nebo pohádky Sněžný drak si zahrál jednu z hlavních postav v dramatu Kančí les.

Četníka Toníčka byste v Pavlovi dnes asi nehledali (více najdete v galerii)

Svou marihuanovou epizodu bral jako ponaučení, odmítal však tvrzení, že by vyráběl drogy, jichž je odpůrcem. Marihuanu prý považuje za zázračnou léčivou bylinu.

