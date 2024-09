Externí autor 11. 9. 2024 clock 5 minut gallery

Film Kameňák patří mezi naše legendární komedie, které diváci milují. Zdeněk Troška se dme pýchou a lidé u obrazovek se mohou potrhat smíchy. Podívejte se nyní na 10 nejlepších vtipů Kameňáku. Který vás nejvíce rozesmál? Hlasujte!

Zdeněk Troška stvořil pět legendárních dílů Kameňáků a to i včetně Vánočního Kameňáku. Hlavní roli v nesmrtelné komedii si zahrál herec Václav Vydra a Jana Paulová, kteří svým ostrovtipem a manželskými peripetiemi baví lidí už několik let. V rámci scénáře mohou diváci slyšet doslova jeden vtip za druhým.

„Ano, já se tomu směji. Kameňák je v podstatě vtip. Já o tom říkám, že Zdeněk vlastně vymyslel žánr ,film z vtipů‘. A ty vtipy jsou dobré. Podle mě je vtip dobrý, když se mu člověk zasměje. Samozřejmě, když se vypráví vtipy, tak některý vtip je lepší, některý horší. A i když se vypráví hodně vtipů, tak těch dobrých je určitě méně. Ale to neznamená, že ty blbější vtipy nemají nárok na to být vyprávěny," nechal se před lety slyšet herec pro Český Rozhlas.

Václav Vydra ze všeho nejvíce toužil být ošetřovatelem v zoo nebo hasičem. Herectví, u kterého nakonec zůstal, původně nepřipadalo ani v úvahu. Vydra má na svém kontě desítky jak filmových, tak divadelních rolí, ale lidé si ho stejně nejvíc budu pamatovat z Kameňáku. Václav Vydra pochází z herecké rodiny a nakonec je se svojí profesí spokojený.

„Možná i podvědomě jsem chtěl uniknout nějakému srovnávání a asi se i odlišit. Chtěl jsem si jít svou vlastní cestou. Nakonec to naštěstí nevyšlo," smál se herec, který musel častokrát mezi rolemi přepínat. „Někdy bylo docela bizarní se během dne přepnout z natáčení kameňáckých scének na večerní divadelní představení, kde jsem hrál třeba muže, jemuž během okupace Andorry zabijí syna," vysvětloval herec v rozhovoru pro iDnes.cz.

Vydra: Myslel jsem, že se někdo zbláznil

Když se Václavovi Vydrovi poprvé dostal scénář do rukou, myslel si, že se někdo doslova zbláznil. "Když jsem si to poprvé přečetl, myslel jsem si, že se někdo zbláznil. Říkal jsem si, že tohle přeci nemůžu hrát. To je hodně ujetý. Pak jsem si ale řekl, vždyť jsou to vtipy. Vlastně i dobré vtipy, spoustu z nich jsem znal. Taky jsem to měl hrát s Janou Paulovou a spolu se nám pracovalo vždycky super. Se Zdeňkem Troškou jsem také už točil, bylo to moc fajn," prozradil.

I přesto, že se ke komedii diváci stále vrací, část z nich tímto filmem naprosto opovrhuje. „Ano, to je pravda, navíc mám pocit, že Kameňák viděli snad všichni, protože jinak by to přece nemohli kritizovat. Je zvláštní, že se tady něco pranýřuje, a přitom se na to všichni koukají. Já si říkám, že můj život je příliš krátký na to, abych se dívala na něco, co mě nebaví, nebo se mi nelíbí," řekla Jana Paulová v rozhovoru pro iDnes.cz.

Herečka následně přiznala, že viděla pouze jeden díl Kameňáku. „Nevím, jestli mi to budete věřit, ale já sama jsem viděla jenom první díl a pak už nikdy nic dalšího. Velice důsledně se na sebe nedívám. Vůbec. Vlastně nevím, co jsem natočila. Stejně už bych s výsledkem nemohla nic udělat a jen bych se trápila, co všechno šlo udělat líp a jinak. Takhle je to pro mě vyřízená věc," dodala.



Komedie, kterou Češi milují i nenávidí

První díl Kameňáku byl natočený v roce 2003 a poslední v roce 2015. Celý děj se odehrává ve smyšleném městečku a na každém kroku čekají na diváky vtipné situace a humorné rozhovory mezi místními obyvateli. Film je rozdělený na dny a premiéra komedie proběhla 1. ledna 2004 na TV Nova. Natáčelo se hned na několika lokacích jako Týn nad Vltavou, Bechyně, Tábor nebo Jaderná elektrárna Temelín.

V Kameňákově žije pestrá směsice lidí, která prožívá životní strasti, ale i slasti a snaží se je brát s humorem. Zatímco jedné části publika přijde komedie geniální a s oblibou si ji pouštějí pořád dokola, tak druhá část o ní nemůže ani slyšet. „Jak jinak si zpříjemnit první den nového roku, než 100 minut trpět u téhle frašky, která tvrdě útočí na nejnižší pudy diváků s nejnižší inteligencí. Mnohokrát jsem se cítil vyloženě trapně, nevěřil vlastním očím i uším a nechápal, jak se téhle obhroublé a tupé fašírce můžou lidé smát," zní jedna z recenzí od lidí.

Hlavní role se ve filmu zhostila rodina Novákových. Otec Josef, zvaný Pepa je náčelníkem místní městské policie a jeho žena Vilma je učitelkou. Film naráží na klasické české stereotypy, které jedni milují a druzí nenávidí. Pepa a Vilma mají dvě děti. Dceru Julii, která studuje zdravotnickou školu a mladšího syna Pepíčka, která má ke všemu nějaký komentář.

Ve filmu si mohou lidé všimnout také několika zajímavostí. V jednom momentě je záběr na billboard a na něm je vidět dnes již zesnulý producent Jiří Pomeje se svojí tehdejší manželkou Michaelou Kuklovou. U něj je slogan, který narážel na jeho tehdejší špatnou finanční situaci kvůli dluhům. „Kdo šetří, má za tři," stálo tam. Vybrali jsme pro vás TOP 10 nejlepších vtipů a hlášek z Kameňáku. Který je podle vás ten nejlepší?

Toto je nejlepších 10 vtipů z Kameňáků. Který vás nejvíc rozesmál? Hlasujte Ztratila se nám tchyně! Kdo ji najde, dostane přes držku! • 0 success_fill Ztratila se nám tchyně! Kdo ji najde, dostane přes držku! Kamarád: Blíž, ještě blíž. A teď ji vem kolem pasu! Zoufalec: Cože? Kamarád: Za trup. Zoufalec: Tramtadadáááá. • 0 success_fill Kamarád: Blíž, ještě blíž. A teď ji vem kolem pasu! Zoufalec: Cože? Kamarád: Za trup. Zoufalec: Tramtadadáááá. Malý Pepíček se ptá svého tatínka: Tati, ty jsi dneska v noci někoho zabil? Tatínek: Ne, proč? Pepa: No, slyšel jsem mámu, jak říká: Nech ho, ten už stejně nevstane! • 0 success_fill Malý Pepíček se ptá svého tatínka: Tati, ty jsi dneska v noci někoho zabil? Tatínek: Ne, proč? Pepa: No, slyšel jsem mámu, jak říká: Nech ho, ten už stejně nevstane! Mladík potká na ulici starou Kropáčovou s pistolí a říká: Hele babi, schovej tu pistoli, já Vás nechci znásilnit. Ona mu odpoví: Ale budeš muset, mladej! • 0 success_fill Mladík potká na ulici starou Kropáčovou s pistolí a říká: Hele babi, schovej tu pistoli, já Vás nechci znásilnit. Ona mu odpoví: Ale budeš muset, mladej! Nakupující se ptá zelinářky: Nakupující: Co stojí ty rajský? Zelinářka: Sedmdesát čtyři. Nakupující: Cože?! No, tak to si je strč do pr.... Zelinářka: To nemůžu, tam už mám papriky za devadesát šest. • 3 success_fill Nakupující se ptá zelinářky: Nakupující: Co stojí ty rajský? Zelinářka: Sedmdesát čtyři. Nakupující: Cože?! No, tak to si je strč do pr.... Zelinářka: To nemůžu, tam už mám papriky za devadesát šest. Koupím ti viagru a bude! Děda ji bere taky. Odpověď: No jo, ale děda ji bere proto, aby mu ráno nespadly tepláky. • 0 success_fill Koupím ti viagru a bude! Děda ji bere taky. Odpověď: No jo, ale děda ji bere proto, aby mu ráno nespadly tepláky. Babka zametá a děda jí na to odpoví: Bábo, ty budeš zametat, nebo někam letíš? • 2 success_fill Babka zametá a děda jí na to odpoví: Bábo, ty budeš zametat, nebo někam letíš? Manželka je rozzlobená a říká svému manželovi: Už s tebou nepromluvím ani slovo! Ten jí na to odpoví: A to mám za trest, nebo za odměnu? • 0 success_fill Manželka je rozzlobená a říká svému manželovi: Už s tebou nepromluvím ani slovo! Ten jí na to odpoví: A to mám za trest, nebo za odměnu? Vilma Nováková se ptá Pepana: Ona: Byl jsi mi někdy nevěrnej? On: Myslíš loni, nebo letos? • 0 success_fill Vilma Nováková se ptá Pepana: Ona: Byl jsi mi někdy nevěrnej? On: Myslíš loni, nebo letos? Rozhovor mezi Božkou a zelinářkou Božka: Nemáš nějaké sardinky? Zelinářka: Jaké chceš, Božka? Portugalské, německé, indické, španělské? Božka: No to mi je jedno, já si s nimi povídat nebudu! • 0 success_fill Rozhovor mezi Božkou a zelinářkou Božka: Nemáš nějaké sardinky? Zelinářka: Jaké chceš, Božka? Portugalské, německé, indické, španělské? Božka: No to mi je jedno, já si s nimi povídat nebudu! Hlasovalo: 5

