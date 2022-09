STP-82: Tyto zbraně si vzali Sověti do kosmu. Co chtěli střílet, vás překvapí

Kosmonauti byli i ve vesmíru ozbrojení.

Foto: Profimedia.cz

Když se sovětský vojenský letec Alexej Archipovič Leonov, který se stal prvním člověkem, jenž vstoupil do volného vesmírného prostoru, vrátil na Zemi, ihned začal prosazovat myšlenku vyzbrojit kosmonauty účinnou pistolí. Vznikla tak legenda jménem TP-82.

Po několika letech spolupráce se zbrojovkou Tula spatřila světlo světa záchranná tříhlavňová pistole vážící 2,4 kilogramy. Horní dvě hlavně s hladkým vývrtem byly určeny pro munici 12,5 mm × 70 mm. Spodní hlavěň byla drážkovaná a plnila se střelivem 5,45 mm × 39 mm.

Zbraň byla určená k obraně, lovu a vypuštění viditelných a slyšitelných nouzových signálů. V odnímatelné pažbě se ukrývala mačeta. Kombinovaná pistole byla navržena tak dokonale, že nechyběla na žádné sovětské a ruské vesmírné misi až do roku 2006.

TP-82 ve vesmíru

Nebyla však určena k boji proti mimozemšťanům. Kosmonauty měla zachránit v době, kdy se již vrátili na domovskou planetu. A. A. Leonova přivedla k nápadu mít po ruce nějakou zbraň vlastní zkušenost z roku 1965, kdy s kolegou P. I. Beljajevem mířil po úspěšné výpravě Voschod 2 zpět na Zemi, ale selhalo jim řízení automatického sestupu.

Nezbývalo jim nic jiného, než vzít osud do vlastních rukou a snažit se bezpečně dosednout. Zasněžená oblast ruské Sibiře, kde kapsle přistála, byla ale vzdálená stovky kilometrů od základny, kde na ně čekala záchranná posádka.

Kosmonauti se cítili jako ve špatném sci-fi filmu. Výlet do vesmíru sice přežili, ale kolem nich kroužili medvědi, sibiřští tygři a vlci. Nevěděli, zda je přijde někdo zachránit a jak dlouho to bude trvat. Zásoby konzerv se tenčily, prudké sněhové bouře narušovaly rádiovou komunikaci s kolegy. „Jsme tu jak flákota masa na talíři," pomyslel si Leonov. V tu chvíli se zrodila myšlenka záchranné pistole.

Zbraň vhodná pro kosmonauty

Bylo jasné, že k vypořádání se s členitým terénem, faunou Sibiře a další divočinou na území Sovětského svazu, budou letci do vesmíru potřebovat zbraň, která jim zajistí bezpečí, jídlo a možnost ukázat svou polohu.

Zdroj: Youtube

Na základě návrhů Alexeje Leonova byly zhotoveny první prototypy TP-82 Cosmonaut Survival Pistol. Nejdřív byla její výroba přísně střeženým tajemstvím. Jakmile se ale ukázalo, že zbraň bude spolehlivá, stabilní a přesná, dostala se do rukou i astronautům v NASA. V nouzové sadě byla až do roku 2006, kdy vedení ruské a americké kosmické agentury vyhodnotilo, že navigační jednotky jsou tak přesně, že kosmonautům již pobyt v nebezpečném terénu nehrozí. V roce 2019 však šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin oznámil, že pracují na modernějším prototypu TP-82 a pistole se do „KPZ" vesmírných lodí vrátí.

Zdroj:

www.ct24.ceskatelevize.cz, www.historicmysteries.com, www.zoom.iprima.cz