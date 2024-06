Na věku nezáleží, protože to, jak vypadáte a působíte na lidi kolem sebe, je pouze ve vašich rukách. Můžete mít dokonalý střih i perfektní líčení, ale váš celkový vzhled může doslova pohřbít nevhodný výběr šatů. Pokud máte ve skříni takové kousky, darujte je raději babičce.

Někdy při výběru oblečení ztrácíme zdravý úsudek, protože současná móda nezná hranic. Je ovšem důležité si uvědomit, že něco jiného je modelka na fotografiích v módním časopisu, mladá štíhlá slečna a reálná dospělá žena.



Není proto až tak důležité, co se nosí, jako to, zda vám bude takový kousek oblečení ve skutečnosti slušet. Některé módní výstřelky je potřeba umět nosit, a tak budou slušet jen té celebritě, na které jste je viděla. Co by mělo tedy opustit nadobro váš šatník?



Nadcházející letní sezóna šatů konečně může podpořit vaši ženskost a ukázat ladné křivky vašeho těla. Je ale dobré vědět, jak podpořit ty správné tvary, a naopak, jakým způsobem skrýt nedostatky. Filozofie „body positive“ sice říká, že nedostatky neexistují, ale pojďme se na to podívat z hlediska estetiky.



Typ postavy



Klíčové je odhalení tvaru vaší postavy, protože každému sluší něco jiného. Co žena, to jiné tělo. Zaměřte se na to, co máte na sobě ráda a co vypadá dobře. Mohou to být hezké dlouhé paže, pěkný dekolt, nebo hezké nohy. V letních šatech byste se měla cítit především dobře.



Ramínka



Jednou z důležitých věcí při výběru letních šatů jsou ramínka. Možná jste jim doposud nevěnovala příliš pozornosti, ale je to tak. Zralé dámy by měly dát sbohem tenoučkým špagetovým ramínkům, protože ty jsou, ruku na srdce, opravdu pouze pro mladé slečny.



Ramena, dekolt a ruce jsou oblast, kam ostatní zaměřují svou pozornost. Pokud je řeč o midi a maxi šatech. U kratších mini šatů jejich nositelka ukazuje i své nohy. Pojďme se vrátit k horní části těla, protože u letních šatů na ramínka, je potřeba zvážit i velikost poprsí.



Velká ňadra potřebují dobrou podporu a silná ramínka. Záleží také na tom, co všechno chcete ukázat, a kam si šaty vezmete. Na večerní společenské akce se nehodí bavlněné šaty, které nosíte přes plavky, a naopak na grilování na zahradě se nehodí dlouhá večerní.



Látka



Látku nikdy nepodceňujte, protože pokud zvolíte do velkého horka šaty z neprodyšné uměliny, můžete dokonce skončit s podrážděnou pokožkou. Navíc kůže nedýchá, a tak se můžete nadměrně potit. Pro všední letní dny se hodí lehké, příjemné a prodyšné materiály.



Délka šatů



Letní šaty rozdělujeme podle délky na mini, midi a maxi. Mini šaty si mohou zvolit dámy, které se chtějí pochlubit dolními končetinami. Pokud vás trápí křečové žíly, nebo silnější nohy, bude lepší vybrat si delší šaty.



Midi šaty jsou nejoblíbenější variantou, protože ukazují z každé části těla něco. Jsou ideální do horkých letních dnů a působí elegantně. Za zmínku stojí i pohodlí, které skýtá délka, kterou si nemusíte hlídat. Zda vám někde něco nevykukuje.



Maxi šaty udělají z každé dámy okouzlující bohyni. Působí ležérně, vzdušně a velmi žensky. Pokud se vám líbí bohémský styl, je tato délka přesně pro vás. Maxi šatům sluší barvy i divočejší exotické vzory.



Tvar šatů



Letní šaty mají mnoho tvarů. Zde se jedná o váš osobní pocit, zda jsou vám příjemné upnuté šaty, klasický střih se zvýrazněným pasem a áčkovou sukní, nebo volnější model. Pokud chcete působit mladistvě a ležérně, zapomeňte na pouzdrové šaty. V tomto klasickém střihu budete vždy vypadat straší.



Vzory a barvy



Nejvýznamnější kapitolou jsou právě barvy a vzory, protože špatný potisk může narušit celkový dojem hezky střižených šatů. Pokud chcete působit mladě a moderně, vyřaďte ze své skříně s potisky květin a neidentifikovatelné geometrické vzory.



Květinové šaty jsou specifickou skupinou, protože jen málokteré botanické vzory působí vkusně. Květiny jsou spojovány se stářím, takže nečekejte, že v nich budete vypadat moderně a mladistvě. Lepší je se květinám vyhnout.



Stejně zastarale a nemoderně působí šaty s abstraktními a geometrickými vzory. Vyhnout byste se měla i krajkám a příliš složitým ozdobným aplikacím. Jak se říká, všeho moc škodí a u dámách v nejlepším věku to platí dvojnásob.



Zdroj: Autorský článek