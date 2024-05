Externí autor 7. 5. 2024 clock 3 minuty

Také máte kamarádku, která na večírku proplouvá mezi hosty jako ryba vodou, s každým se zastaví a prohodí pár slov? Zatímco vy přešlapujete kdesi vzadu, hledáte únikový východ a když se vás někdo na něco zeptá, tak koktáte jako ve škole při zkoušení u tabule. Ano, je to trapné, ale…

Jestli se najdete v seznamu níže uvedených žen s touto nálepkou, v žádném případě nezoufejte. Máte přece zase jiné kvality. Tak na to nezapomínejte.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Inovativní, neotřelý, jedinečný a z davu vyčnívající Vodnář se řadí ke znamením, která se snad ve společnosti už nemohou víc znemožnit. Sedí na něj označení ambivert, jelikož vykazuje jak extrovertní, tak i introvertní rysy.

Jinými slovy, ženy Vodnářky rády poznávají nové lidi, se kterými chtějí diskutovat o tématech, jež jsou pro ně aktuální. Jindy se ale stáhnou do samoty, protože potřebují čas jenom samy pro sebe.

Ono „jindy“ nemusí být zas tak časově vzdálené. Vodnářka si vezme ve společnosti na pár minut slovo, a pak ustoupí do pozadí, protože zkrátka přišla její introvertní fáze. A hlavně, lidé často nerozumí tomu, o čem mluví. Její témata se totiž vymykají běžným společenským frázím.

I když mají Vodnářky čas od času potřebu vkročit do proudu, byť jde takový krok proti jejich přirozenosti, stále si zachovávají svou jedinečnou identitu, která na řadu lidí působí dost trapným dojmem.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Hovořit se Štírkou znamená obrnit se trpělivostí a popřít trapnost situace, kdy ona mlčí. Tedy, ne jako že by nevěděla, co říct, ale dává přednost smysluplné konverzaci před pustým tlacháním o ničem, byť je to společenská norma. Ostatně, právě to Štírky poněkud děsí.

Hledáte společenské drby? Od Štírky se žádné zajímavé informace nedozvíte. Co o sobě utrousí, je buď k věci, nebo jenom minimum nových informací. Na jednu stranu tyhle ženy působí trochu záhadně, na druhou si o nich mnozí řeknou, že jsou trapné a nafoukané.

Mimochodem, Štíři jsou obecně známí svou intenzivní energií, která umí zahltit všechny, kteří se zdržují poblíž. Hloubka jejich citového rozpoložení občas promění nezávazný rozhovor v jedinečnou, možná až filozofickou debatu o tom, co pochopitelně zajímá Štírku.

Jestliže se její a zájmy jejích posluchačů protnou, nepochybně zaujme. V opačném případě na ni budou zírat a v duchu si říkat, co to plácá za trapnosti.



Panna (23. 8. – 22. 9.)

Přemýšlivá Panna rozebere vaše témata na molekuly a pečlivě zanalyzuje každý detail. Ona v duchu tak moc rozbírá jakoukoli situaci, v níž se ocitne, že občas navenek působí váhavým a rezervovaným dojmem. Takový mimoň, řekl by jeden...

V práci ji nepřistihnete, jak drbe v kuchyňce. Raději totiž dolaďuje nějaký projekt. Ostatně, ani na večírcích neumí svůj perfekcionismus vypnout. Takže místo, aby se bavila, raději sbírá nádobí ze stolu, uklízí drobky a dělá všechno možné, aby se nemusela zapojit do hovoru. Nepřijde vám to trapné?

Leckomu ano. Podstata tohoto problému tkví ale ve faktu, že jinak výkonná Panna se zkrátka bojí plkat jen tak o ničem. Jak už jsme zmínili výše, je zvyklá o tématech přemýšlet. Jenže než se vyjádří, konverzace se dávno přesunula někam úplně jinam. Sama si tento svůj handicap uvědomuje a cítí se trapně.

Zdroje: bestlifeonline.com, www.yourtango.com