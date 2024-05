Externí autor 25. 5. 2024 clock 3 minuty

Určitě máte kolem sebe pár lidí, kteří jsou králi trapných momentů i v těch nejneobyčejnějších situacích. Až si říkáte, že se s tímhle talentem snad museli narodit. A nebudete daleko od pravdy. Podívejte se na největší trapky zvěrokruhu, které ztrapní nejenom sebe, ale i vás.

Nikdo nestojí o to, aby dostal přezdívku trapák roku. Jenže někteří lidé si zkrátka nemohou pomoci a chovají tak, jak jim předepisují hvězdy podle jejich znamení. Máte kolem sebe takového blízkého člověka? Možná by neškodilo mu dát pro příště pár dobrých rad, aby neztrapnil i vás.

Panna (23. 8. – 22. 9. )

Přizvěte k obyčejnému povídání s přáteli i analytickou Pannu a uvidíte, co se stane. Během chvíle tohle znamení promění kamarádský pokec v nudné vědecké tlachání. Panna není spontánní a na jakýkoli podnět reaguje promyšlenou predikcí, kam by se téma mohlo posunout.

To je důvod, proč některé její reakce působí dojmem, jako by je právě četla ve vědeckém časopisu. Divíte se, že si o ní ostatní řeknou, co to je za trapnou osobu? My ne.

Milé Panny, zkuste si připustit, že nejste na obchodní schůzce, kde svými vědomostmi nepochybně ohromíte nejednoho kolegu. Nikdo neříká, že se nemůžete blýsknout svými znalostmi, ale chce to víc uvolněného chování, aby z vás ostatní neměli pocit, že je mentorujete.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Lidé narození ve znamení Štíra se toho v přeneseném smyslu slova nebojí. Kašlou na small talks, neboli společenské tlachání, které představuje jakýsi oslí můstek ke hlubokomyslnějším rozhovorům na závažnější témata, než je třeba to o počasí.

Netvrdíme, že někdo nemůže brát takovou přímost pozitivně, ale většina lidí zakroutí rozpačitě hlavou, pomyslí si cosi o trapně zvědavém člověku a odchází. Taková reakce je celkem pochopitelná, protože ne každý chce při prvním setkání mluvit o svých soukromých věcech, jako jsou problémy, starosti nebo obavy. A je dobré si připomenout, že ptát se diabetika, jestli ochutnal ten máslový dortík s kilem cukru asi taky nebude otázka za milion.

Faktem je, že Štíra nervózní pohledy společníků nijak nerozhodí a dál jede v nastaveném módu. Drazí Štíři, pokud vás ještě někdy někdo někam pozve, možná by nebylo od věci překonat svou nechuť ke společenské konverzaci a nasadit neutrální tón. Jinak budete všude zůstávat osamoceni v pozadí, protože kdo by se s takovou trapkou bavil, že jo...

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

V první řadě je třeba říct, že když lidé narození ve znamení Vodnáře mají náladu, umí bavit malou i velkou společnost. A teď přijdou ony trapnosti. Možná už víte, že Vodnář plave proti proudu, takže jeho názory se často neslučují zejména s těmi, které zaznívají v konzervativní společnosti.

Jenže Vodnář se s tím takzvaně nemaže a řekne, co si myslí, že přitom urazí některé jedince nebo vytvoří rozpačitě trapnou atmosféru, je mu úplně fuk. A už vůbec ho nezajímá, jak se na to bude tvářit jeho doprovod. On zkrátka nebude přizpůsobovat své nekonvenční způsoby jenom proto, aby se vyhnul faux pas. Nikdy a nikde. Ani na firemním večírku, ani na oslavě osmdesátin otce rodu.

Takže milí Vodnáři, pokud nechcete získat doživotní titul Trapák století, zkuste se na podobných akcích raději kousnout do jazyka, abyste neřekli něco, co sice nebude mrzet vás, ale toho chudáka, který vás přivedl, zcela určitě.

